Confidi Friuli e Finest: una partnership per l’internazionalizzazione

Nel panorama economico friulano, l’accordo tra Confidi Friuli e Finest rappresenta un passo significativo verso l’internazionalizzazione delle imprese locali. Il partenariato, presentato nel convegno del 4 luglio presso lo Skylevel Business Center, mira a supportare le aziende nella loro espansione sui mercati globali.

Orientamento e supporto finanziario

La partnership si concentra sull’utilizzo degli strumenti finanziari offerti da Finest S.p.A., specializzata nell’internazionalizzazione delle imprese trivenete. Con oltre 30 anni di esperienza nel settore, Finest è nota per la sua capacità di adattare le proprie soluzioni alle specifiche esigenze delle aziende locali, massimizzando così il potenziale di successo sui mercati internazionali.

Coinvolgimento istituzionale e rete di relazioni

L’accordo non si limita alla collaborazione tra Confidi Friuli e Finest, ma prevede anche il coinvolgimento di altre istituzioni del sistema Italia e di una vasta rete di relazioni pubbliche e private, sia nazionali che internazionali. Questa sinergia mira a fornire alle imprese locali un supporto completo, che va oltre il semplice finanziamento, includendo anche consulenze strategiche e informazioni cruciali sul mercato e sul rischio commerciale.

Advisory personalizzato per le imprese

Il servizio offerto include un advisory personalizzato per ogni fase del processo di internazionalizzazione. Questo approccio mirato è progettato per aiutare le aziende a navigare le complesse dinamiche dei mercati globali, garantendo una struttura finanziaria e consulenziale su misura per ogni progetto imprenditoriale.

Visione strategica e sinergia regionale

Secondo Cristian Vida, presidente di Confidi Friuli, l’accordo con Finest rafforza significativamente il ruolo delle istituzioni finanziarie regionali nel supporto alle imprese locali che ambiscono all’espansione internazionale. Questa visione strategica è condivisa anche da Eros Goi, direttore di Finest S.p.A., il quale sottolinea l’importanza di armonizzare prodotti finanziari e competenze territoriali per ottenere il massimo rendimento dai progetti delle imprese trivenete.

Promozione e formazione sul territorio

Confidi Friuli si impegna a promuovere attivamente i servizi di Finest tra le imprese associate, organizzando eventi e incontri mirati. Queste iniziative non solo diffondono la conoscenza dei servizi disponibili, ma fungono anche da piattaforma per lo scambio di idee e esperienze tra imprese interessate a intraprendere il percorso di internazionalizzazione.

