In risposta alle recenti condizioni meteo avverse che hanno colpito il Friuli-Venezia Giulia, la Regione ha stanziato 2 milioni e 67mila euro per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in undici comuni. Questo finanziamento, annunciato dall’assessore regionale alla Difesa dell’ambiente, Energia e Sviluppo sostenibile, Fabio Scoccimarro, è parte di un impegno costante per migliorare la resilienza del territorio contro frane, caduta massi e altre emergenze ambientali.

Comuni beneficiari e dettagli degli interventi

Gli undici comuni che riceveranno i fondi sono: Artegna, Cavazzo Carnico, Dolegna del Collio, Erto e Casso, Gorizia, Grimacco, Lauco, Malborghetto Valbruna, Tolmezzo, Treppo Ligosullo e Vito d’Asio. Ecco una panoramica delle opere finanziate:

Artegna : Riceverà 130.000 euro per interventi di mitigazione del rischio da frana sul versante a monte dell’abitato e di via Villa.

: Riceverà 130.000 euro per interventi di mitigazione del rischio da frana sul versante a monte dell’abitato e di via Villa. Cavazzo Carnico : Assegnati 100.000 euro per mitigare il rischio da caduta massi in località Barca.

: Assegnati 100.000 euro per mitigare il rischio da caduta massi in località Barca. Dolegna del Collio : 200.000 euro destinati alla mitigazione del rischio da frana sul versante in località Quarnizza.

: 200.000 euro destinati alla mitigazione del rischio da frana sul versante in località Quarnizza. Erto e Casso : 230.000 euro per la mitigazione del rischio da frane sul versante a valle dell’abitato di Erto vecchia.

: 230.000 euro per la mitigazione del rischio da frane sul versante a valle dell’abitato di Erto vecchia. Gorizia : 300.000 euro per interventi sulla strada di accesso al monte Calvario.

: 300.000 euro per interventi sulla strada di accesso al monte Calvario. Grimacco : 120.000 euro per la protezione dalla caduta massi lungo la strada comunale Clodig Trusgne.

: 120.000 euro per la protezione dalla caduta massi lungo la strada comunale Clodig Trusgne. Lauco : 180.000 euro per interventi di mitigazione del rischio da caduta massi in località Plugne.

: 180.000 euro per interventi di mitigazione del rischio da caduta massi in località Plugne. Malborghetto Valbruna : Totale di 415.000 euro per interventi sui magazzini della Protezione Civile comunale e sul versante a monte del cimitero di Ugovizza.

: Totale di 415.000 euro per interventi sui magazzini della Protezione Civile comunale e sul versante a monte del cimitero di Ugovizza. Tolmezzo : 100.000 euro per interventi sui versanti della Torre Picotta.

: 100.000 euro per interventi sui versanti della Torre Picotta. Treppo Ligosullo : 200.000 euro per mitigare il rischio da frana sul versante in località Zenodis.

: 200.000 euro per mitigare il rischio da frana sul versante in località Zenodis. Vito d’Asio: 92.000 euro per il consolidamento di smottamenti e caduta massi in località Anduins.

Importanza della mitigazione del rischio idrogeologico

Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico sono fondamentali per proteggere le comunità locali dagli effetti devastanti di frane e alluvioni. Questi lavori non solo salvaguardano le infrastrutture, ma garantiscono anche la sicurezza dei cittadini, prevenendo danni materiali e potenziali perdite di vite umane.

Grazie all’investimento della Regione Friuli-Venezia Giulia, questi comuni potranno affrontare con maggiore sicurezza le future emergenze ambientali. L’impegno continuo nel migliorare la resilienza del territorio è una testimonianza del valore dato alla protezione ambientale e alla sicurezza dei cittadini.

