Tributi, riduzione dell’aliquota sulla seconda casa nel FVG

L’assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha annunciato una significativa riduzione dell’aliquota sulla seconda casa entro la fine dell’anno. Questa misura fa parte di un più ampio progetto di revisione dell’Imposta locale immobiliare autonoma (Ilia), che mira a sostenere le famiglie della regione e a incentivare gli investimenti immobiliari.

Cosa cambia con la riduzione dell’aliquota

La nuova politica fiscale abbatterà l’aliquota sulla seconda casa di proprietà, mantenendo invariate quelle sugli immobili successivi. Questa modifica intende alleggerire la pressione fiscale per molte famiglie del Friuli-Venezia Giulia, offrendo un risparmio significativo sulle spese immobiliari.

Un sostegno alle famiglie, all’economia locale e benefici turistici

L’Ilia, istituita nel novembre 2022 grazie ai Patti finanziari tra Stato e Regione, ha permesso una rimodulazione delle aliquote massime, generando un risparmio di circa 12 milioni di euro nel primo anno. Queste risorse sono state reinvestite sul territorio, favorendo lo sviluppo economico regionale.

Oltre al supporto diretto alle famiglie locali, la riduzione dell’aliquota rappresenta un incentivo per i cittadini di altre regioni a investire nel Friuli-Venezia Giulia. Questa misura, infatti, potrebbe incrementare l’attrattività turistica e immobiliare della regione, stimolando ulteriormente l’economia locale.

Nessun aumento per gli immobili successivi

Un aspetto fondamentale del nuovo intervento fiscale è l’assenza di incrementi sulle aliquote degli immobili di proprietà successivi al secondo. Questo equilibrio permette di non gravare ulteriormente sui contribuenti, garantendo un sostegno efficace e mirato senza effetti negativi sugli altri immobili.

Pierpaolo Roberti ha sottolineato come i benefici prodotti dall’autonomia in materia di tributi locali consentiranno di sostenere ancor più da vicino la comunità regionale. La riduzione dell’aliquota sulla seconda casa è vista come un passo significativo verso il miglioramento del benessere delle famiglie e dell’attrattività del territorio.

