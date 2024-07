La Fattoria Sociale Il Nostro Fiore, modello di inclusione e sostenibilità

San Giovanni di Livenza (PN) – La Fattoria Sociale Il Nostro Fiore rappresenta un esempio virtuoso di inclusione e integrazione nel territorio del Friuli-Venezia Giulia. Questo progetto innovativo è reso possibile grazie alla collaborazione tra il settore pubblico e il Terzo settore, la cooperazione sociale e le famiglie. La fattoria è gestita dall’Azienda sanitaria Friuli Occidentale (Asfo) con il supporto della Cooperativa Itaca e l’azienda agricola “I Grani”.

Un nuovo approccio alla salute e al sociale

L’assessore regionale alla Salute, Politiche sociali e Disabilità, Riccardo Riccardi, ha sottolineato l’importanza di un nuovo approccio culturale alla salute, che superi il tradizionale modello ospedaliero. Riccardi ha dichiarato: “La componente sociale riferita al bisogno di salute complessivo delle persone sta superando quella sanitaria“. Questo cambiamento è fondamentale per rispondere in modo adeguato alle crescenti necessità sociali della popolazione.

Strutture e servizi della Fattoria Sociale

La fattoria, situata su un’area agricola di circa 7 ettari, include tre edifici principali: una struttura residenziale, una struttura laboratoriale per attività diurne e la casa del custode. Gli edifici sono stati recentemente ristrutturati e adattati per ospitare persone con disabilità nello spettro autistico e/o gravi disabilità intellettive. Entro l’autunno, la parte centrale dell’edificio sarà completata per ospitare queste attività.

Inclusione e lavoro, un progetto sostenibile e collaborativo

A regime, la Fattoria Sociale Il Nostro Fiore diventerà un polo multifunzionale, abitato quotidianamente da 35-40 persone impegnate in agricoltura, cura degli animali, gestione della cucina e altre attività quotidiane. Questo progetto non solo promuove l’inclusione sociale, ma offre anche opportunità di inserimento lavorativo per persone con disabilità e in condizioni di svantaggio.

Il progetto della Fattoria Sociale Il Nostro Fiore è il risultato di una lunga collaborazione tra il Comune di Sacile, l’Azienda Sanitaria e diverse organizzazioni del territorio. Dal 2021, una nuova convenzione quadriennale con la Cooperativa Itaca e l’azienda agricola “I Grani” ha permesso di sviluppare ulteriormente le attività e i servizi offerti.

La Fattoria Sociale Il Nostro Fiore è un esempio tangibile di come la sussidiarietà e la collaborazione tra istituzioni possano creare soluzioni innovative per rispondere ai bisogni sociali e sanitari della comunità. Questo progetto dimostra che investire nell’inclusione e nell’integrazione può portare benefici significativi sia per le persone coinvolte che per l’intera società.

