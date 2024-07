Udinese: si alza il sipario sulla stagione 24/25

L’Udinese Calcio apre le porte della sua nuova stagione con un evento dedicato ai tifosi e alla stampa. Giovedì 11 luglio alle ore 18, il centro sportivo Dino Bruseschi accoglierà una seduta di allenamento a porte aperte, offrendo ai presenti l’opportunità di avvicinarsi al lavoro della squadra.

Un primo assaggio di preparazione sotto lo sguardo dei tifosi

Questo evento segna l’inizio ufficiale della preparazione estiva per l’Udinese. Mister Runjaic e il suo staff tecnico daranno il via alle attività con una sessione che promette di far vivere ai tifosi l’atmosfera dell’allenamento professionale. Il centro sportivo Bruseschi aprirà l’ingresso del settore giovanile alle ore 17.30, invitando tutti gli interessati a partecipare.

Occasione per tifosi e media di avvicinarsi alla squadra

L’incontro non è solo un momento di allenamento, ma anche di interazione tra squadra, tifosi e media. Al termine della seduta, i calciatori, il tecnico e il responsabile dell’area tecnica, Inler, si fermeranno per incontrare i presenti, scattare foto e salutare i supporter. Questo momento di vicinanza è cruciale per costruire un rapporto diretto e appassionato tra la squadra e i suoi sostenitori.

Il primo test: Udinese vs. Bilje

A chiudere la prima settimana di preparazione ci sarà il primo test ufficiale per l’Udinese. Sabato 13 luglio alle ore 18, la squadra affronterà il Bilje, formazione della seconda serie slovena, presso lo stadio Omero Tognon di Fontanafredda. Questo match amichevole rappresenta un’opportunità per testare la forma fisica dei giocatori e integrare nuove strategie di gioco in vista della prossima stagione.

Accesso e costo

Per chi desidera assistere al match, il costo del biglietto sarà di 5€, acquistabile direttamente sul luogo dell’evento. Gli under 16 potranno invece accedere gratuitamente, facilitando la partecipazione delle famiglie e dei giovani tifosi.

L’entusiasmo cresce

Con la stagione 24/25 alle porte, l’Udinese Calcio si prepara a regalare ai suoi sostenitori un’anteprima entusiasmante. Dall’evento a porte aperte al centro sportivo Bruseschi fino al primo test contro il Bilje, l’atmosfera di eccitazione è palpabile. L’interazione tra squadra e tifosi promette di essere il fulcro di una stagione che si annuncia ricca di emozioni e promesse.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook