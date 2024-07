Il Friuli-Venezia Giulia si prepara a un futuro energetico più sostenibile e “green” con l recente approvazione della proposta di Piano energetico regionale (Per). L’obiettivo principale di questo aggiornamento è ambizioso: raggiungere i livelli internazionali, europei e italiani di decarbonizzazione entro il 2045, anticipando di cinque anni le direttive dell’Unione europea.

I pilastri del nuovo piano energetico regionale

L’assessore regionale Fabio Scoccimarro ha delineato chiaramente i pilastri su cui si fonda il nuovo Piano energetico regionale. La proposta include un ampio spettro di strumenti, dal monitoraggio continuo all’implementazione finanziaria, necessari per guidare il cambiamento verso un’economia più sostenibile. Particolare rilievo è dato anche al piano di comunicazione, mirato a informare e coinvolgere attivamente la cittadinanza nel processo di trasformazione energetica.

Consultazione pubblica e partecipazione attiva

Con l’avvio della consultazione pubblica, il Per si apre al contributo degli enti locali, delle aziende e della comunità. Questo passo non solo garantisce una maggiore trasparenza ma rappresenta anche un’opportunità per modellare politiche energetiche che rispecchino le esigenze specifiche del territorio. L’assessore Scoccimarro ha sottolineato l’importanza di questo dialogo aperto, evidenziando come sia cruciale per orientare le decisioni finali.

Obiettivi ambiziosi e concrete strategie

Il nuovo Piano energetico regionale è incentrato su due obiettivi fondamentali: sicurezza energetica e indipendenza energetica. La sicurezza energetica si concentra sull’assicurare un approvvigionamento continuo e accessibile per tutti i cittadini della regione. In parallelo, l’indipendenza energetica punta a potenziare le fonti rinnovabili, con un’attenzione particolare al fotovoltaico e alla biomassa, quest’ultima essenziale per il riscaldamento nelle aree montane.

Innovazione e sostenibilità: chiave per il successo

Ridurre i consumi attraverso l’ottimizzazione dei processi industriali e la riqualificazione del parco immobiliare rappresenta un tassello cruciale nella strategia complessiva. Innovazione e sostenibilità non sono solo parole d’ordine ma le direttive concrete su cui il Friuli-Venezia Giulia punta per garantire una crescita economica e sociale duratura.

Prossimi passi e futura implementazione

Dopo la fase di consultazione pubblica, seguirà la fase decisoria che culminerà nell’adozione definitiva del nuovo Piano energetico regionale. Questo processo non solo renderà il Friuli-Venezia Giulia un leader nella sostenibilità energetica ma fornirà anche un modello replicabile per altre regioni italiane e europee che mirano a un futuro basato su energie rinnovabili e riduzione delle emissioni.

