Escursionisti in difficoltà salvati dal soccorso alpino

Un’escursione che avrebbe dovuto essere una piacevole avventura si è trasformata in un incubo per due giovani escursionisti, quando si sono persi in montagna e sono stati salvati dal soccorso alpino in condizioni di grave disidratazione.

I protagonisti e il percorso

I protagonisti di questa disavventura sono un uomo del 1995 di Treviso e una donna del 1998 di Sacile. I due avevano intrapreso il percorso della forra del Torrente Cosa, partendo dai Piani di Gerchia, situati nel comune di Clauzetto. L’obiettivo era quello di uscire prima della diga, ma, a causa della mancata individuazione della traccia di uscita, hanno sbagliato percorso.

La disavventura

La coppia è finita in una zona chiusa, all’interno di una gola impervia, molto calda, boscosa e senza giro d’aria. Qui, a causa delle difficili condizioni ambientali, soprattutto l’uomo ha iniziato a sentirsi male per la forte disidratazione. Senza via di uscita e con riserve d’acqua ormai esaurite, la situazione si è fatta critica.

L’intervento del soccorso alpino

Fortunatamente, gli otto soccorritori del soccorso alpino sono riusciti a raggiungere i due escursionisti in difficoltà. L’allarme è stato dato mentre i soccorritori stavano partecipando ai funerali di Mattia Beltrame, subito dopo essere intervenuti a Tramonti di Sopra per un altro incidente al campo estivo degli alpini. In meno di un’ora di cammino, il team di soccorso è arrivato al punto dove si trovavano i due escursionisti.

Il salvataggio

Dopo aver fornito acqua e assistenza medica ai due giovani, i soccorritori hanno intrapreso il difficile cammino di ritorno, che ha richiesto un’ora e mezza di faticoso avanzamento tra la vegetazione. La rapidità e l’efficacia dell’intervento hanno permesso di evitare conseguenze più gravi, portando in salvo i due escursionisti ormai esausti ma al sicuro.

