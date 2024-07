Sottoscritta intesa sindacale per il futuro di Wartsila

Oggi, al Ministero delle Imprese e del Made In Italy (Mimit), è stata firmata un’importante intesa sindacale preliminare all’Accordo di programma che vede l’ingresso di MSC nel sito industriale Wartsila di Bagnoli della Rosandra. Grazie a questo accordo, tutti i posti di lavoro sono stati salvaguardati, garantendo un futuro più stabile per i lavoratori e l’industria locale.

Un impegno costante della Regione Friuli-Venezia Giulia

Gli assessori regionali alle Attività produttive Sergio Emidio Bini e al Lavoro Alessia Rosolen hanno sottolineato quanto la volontà della Regione sia stata decisiva per raggiungere questo traguardo. “La firma dell’accordo ha richiesto una volontà fortissima della Regione e un confronto in cui tutte le parti vanno ringraziate, a partire dai lavoratori che hanno dimostrato un enorme senso di responsabilità nell’arco di mesi complicati”, hanno dichiarato.

La vocazione industriale di Trieste non si spegne

Durante l’incontro, Bini ha evidenziato l’importanza di mantenere e valorizzare la vocazione industriale del territorio triestino. “La Regione è fortemente impegnata nel mantenere e valorizzare la vocazione industriale di tutto il territorio triestino e per questo interverrà concretamente per l’infrastrutturazione ferroviaria”, ha affermato. Questo impegno si tradurrà in un primo finanziamento con la manovra di assestamento.

Il ruolo fondamentale di Confindustria e delle organizzazioni sindacali

Al tavolo delle trattative erano presenti anche il ministro Adolfo Urso e la sottosegretaria Fausta Bergamotto. L’assessore Rosolen ha sottolineato il ruolo cruciale di Confindustria e delle organizzazioni sindacali territoriali. “Grazie a Confindustria, che ha tenuto una posizione non scontata, e grazie alle organizzazioni sindacali territoriali, con i quali il confronto è stato nitido di fronte a una prospettiva di sbocco che richiedeva di tenere tutti uniti”, ha dichiarato.

Verso la data cruciale del 29 luglio

Il prossimo passo sarà la stipula dell’Accordo di programma, prevista per il 29 luglio, una data che segnerà l’inizio di una nuova fase per il sito industriale triestino. “Il 29 luglio si raccoglieranno i frutti di un grande lavoro di tutti”, ha concluso Rosolen, ribadendo l’importanza della collaborazione e del lavoro di squadra per il successo dell’iniziativa.

