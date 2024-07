BMX a Rivignano Teor: 2 milioni di euro per una pista da campioni

Rivignano Teor si prepara a diventare un punto di riferimento per la BMX a livello nazionale ed europeo grazie a un ingente investimento di due milioni e 140 mila euro. Questo finanziamento permetterà di raddoppiare la pista, creare un paddock moderno e migliorare l’intera area sportiva dedicata a questa dinamica disciplina. L’intervento, sostenuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia tramite i fondi della Concertazione, promette di trasformare la località in un vero e proprio paradiso per gli appassionati di BMX.

Un progetto ambizioso per la BMX

Il progetto, gestito dall’associazione “48erre Bmx Team“ di Michele Zamparo, mira a fare di Rivignano Teor una delle mete principali per gli atleti di BMX, non solo italiani ma anche internazionali. L’inaugurazione della nuova palazzina in via del Consorzio Agrario, che sarà la base tecnica e la nuova sede dell’associazione, rappresenta un passo significativo verso questo ambizioso traguardo.

Le parole del vicegovernatore Mario Anzil

Durante l’inaugurazione, il vicegovernatore e assessore allo Sport del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, ha sottolineato l’importanza di questo progetto. “La nostra è la regione italiana che più investe nel settore dello sport rispetto al numero di abitanti e in termini assoluti,” ha dichiarato Anzil. “I risultati si vedono, con una forte attrattività che il nostro territorio esercita per diverse discipline, grazie a spazi e impianti moderni, attrezzati, sicuri e dotati di ogni comfort e servizio necessario per lo svolgimento delle manifestazioni.”

Un’area sportiva di eccellenza

L’investimento non solo migliorerà le strutture esistenti, ma recupererà anche un’area dismessa, trasformandola in un polo sportivo di eccellenza. “I fondi della Concertazione hanno permesso in questo caso di raggiungere più obiettivi: siamo andati a recuperare un’area dismessa di un territorio comunale dove si svolgono i campionati italiani di questa disciplina, a riprova della grande bontà dell’investimento, e abbiamo dato la possibilità ai giovani e ai giovanissimi di divertirsi e di fare sport,” ha aggiunto Anzil.

Impatti economici e turistici

L’iniziativa non si limita a migliorare le infrastrutture sportive, ma avrà anche importanti ricadute economiche e turistiche. “Siamo certi che quest’area, unica nel suo genere in Friuli Venezia Giulia, sarà capace di sviluppare il territorio anche sotto il profilo economico e turistico,” ha concluso l’assessore regionale. Questo progetto rappresenta un’opportunità unica per valorizzare il territorio della Bassa Friulana, attirando visitatori e creando nuove opportunità per la comunità locale.

Un futuro promettente per la BMX in Friuli Venezia Giulia

L’investimento di oltre due milioni di euro per migliorare l’area sportiva di Rivignano Teor segna l’inizio di una nuova era per la BMX in Friuli Venezia Giulia. Con strutture all’avanguardia, un’area sportiva di eccellenza e il sostegno delle autorità locali, Rivignano Teor è pronta a diventare una destinazione di primo piano per gli appassionati di BMX di tutto il mondo. L’associazione “48erre Bmx Team” e il suo presidente Michele Zamparo possono guardare al futuro con ottimismo, consapevoli di avere tra le mani una risorsa straordinaria per promuovere lo sport e lo sviluppo del territorio.

