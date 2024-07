Il viaggio del “Cibo Giusto” attraverso il Friuli-Venezia Giulia

La seconda edizione del tour “Cibo Giusto” di Coldiretti FVG Campagna Amica sta per prendere il via, con cinque tappe che promettono di celebrare la biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana. Questo evento itinerante toccherà diverse località del Friuli-Venezia Giulia, offrendo ai visitatori l’opportunità di scoprire e assaporare il meglio della produzione agroalimentare regionale.

Le tappe del tour

Il tour partirà da Lignano Pineta il 18 luglio, in piazza del Sole dalle 18 alle 23. Successivamente, farà tappa a Barcis il 20 luglio in piazza Lungo Lago dalle 10 alle 18. Il viaggio proseguirà a Grado l’1 agosto ai Giardini Oransz dalle 18 alle 23, per poi spostarsi a Sappada il 13 agosto in piazza Palù dalle 9 alle 18. L’evento si concluderà a Trieste il 29 settembre in piazza Sant’Antonio dalle 10 alle 18.

Un viaggio tra biodiversità e sostenibilità

Organizzato dalla federazione regionale Coldiretti FVG e Campagna Amica, il tour ha l’obiettivo di promuovere la biodiversità e la sostenibilità dell’agricoltura italiana. “Concretamente – spiega il presidente regionale di Coldiretti FVG, Martin Figelj – porteremo nelle piazze delle località turistiche del Friuli Venezia Giulia il meglio dell’agricoltura regionale. Nel corso della manifestazione verrà infatti presentata l’eccellenza locale e in particolare tutte le esperienze di successo legate alla multifunzionalità: agriturismi, fattorie didattiche e sociali, vendita diretta”.

Esperienze uniche per i visitatori

Ogni appuntamento del tour offrirà un’esperienza unica ai visitatori. Vanessa Orlando, responsabile di Campagna Amica FVG, sottolinea che “ogni evento prevede un mercato di agricoltori in vendita diretta, un info point di promozione della rete Campagna Amica con le imprese agricole, i mercati e gli agriturismi, un’area giochi e didattica per bambini, degustazioni gratuite e possibilità di acquistare e gustare il cibo contadino“. Questo consente ai turisti di vivere una giornata immersi nel mondo delle aziende agricole e di assaporare cibi a km zero.

Iniziativa “Stop Cibo Falso”

Durante ogni tappa, sarà attiva una raccolta firme per sostenere la proposta di legge di iniziativa popolare “stop cibo falso”, come ricorda il direttore regionale della Coldiretti, Cesare Magalini. Questa iniziativa mira a contrastare la contraffazione alimentare e a proteggere la qualità dei prodotti made in Italy.

Un appuntamento imperdibile

Il tour “Cibo Giusto” rappresenta un’occasione imperdibile per conoscere da vicino le eccellenze agroalimentari del Friuli-Venezia Giulia. Ogni tappa sarà un viaggio alla scoperta di sapori autentici, tradizioni agricole e pratiche sostenibili. Non resta che segnare queste date in agenda e partecipare a uno degli eventi più attesi dell’estate 2024, per vivere un’esperienza all’insegna del buon cibo e della sostenibilità.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook