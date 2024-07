323 casi di mobbing in sei mesi, la Regione FVG interviene

Nel primo semestre del 2024, il Friuli-Venezia Giulia ha visto un preoccupante aumento dei casi di mobbing. Secondo i dati raccolti dai punti di ascolto di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste, sono stati registrati 323 accessi nei primi sei mesi dell’anno. La situazione di Trieste è peculiare, dato che il punto di ascolto è stato recentemente attivato e non dispone ancora di rilevazioni statistiche omogenee.

L’identikit delle vittime

La maggioranza delle vittime di mobbing in regione sono donne over 50, impiegate nel settore privato a tempo indeterminato, con un livello di istruzione di diploma o laurea. L’assessore regionale al Lavoro, Alessia Rosolen, ha sottolineato l‘importanza di far conoscere il servizio di ascolto, che è gratuito e rispetta la privacy delle persone coinvolte, offrendo supporto di psicologi, medici e legali.

Il supporto della Regione

Dal 2018 ad oggi, la Regione ha aumentato i fondi stanziati per questi servizi, passando da 195mila euro a 230mila euro nel 2024. Questo incremento finanziario riflette un crescente impegno organizzativo e finanziario per affrontare il problema. L’obiettivo è quello di costruire un coordinamento efficace con organismi locali come la consigliera di parità, le organizzazioni sindacali, le aziende sanitarie e l’ispettorato del lavoro.

Le principali cause del mobbing

Tra i fattori più comuni di molestie e vessazioni sul lavoro emergono le umiliazioni e critiche e l’eccesso di controllo da parte dei superiori. La maggior parte degli episodi di mobbing è riconducibile a superiori o titolari, evidenziando un problema di gestione e comunicazione all’interno delle aziende.

