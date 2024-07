Nuova residenza universitaria medica a Udine accanto all’ospedale

UDINE – È stato presentato ieri, mercoledì 17 luglio, un accordo di grande rilevanza tra Ardis e l’Università degli Studi di Udine per la realizzazione di una nuova residenza universitaria di area medica. Questa iniziativa segna un passo significativo per l’intera Regione Friuli Venezia Giulia, promuovendo non solo il diritto allo studio ma anche lo sviluppo infrastrutturale dell’ateneo udinese.

L’assessora regionale Alessia Rosolen ha sottolineato l’importanza di ampliare il numero di alloggi universitari per garantire la copertura del cento per cento delle domande, evidenziando l’impegno dell’Amministrazione regionale nella realizzazione di progetti mirati.

La posizione strategica

La nuova residenza sorgerà accanto all’ospedale Santa Maria della Misericordia, nel chiostro ex Kolbe, parte integrante del nuovo campus di medicina e infermieristica dell’Università di Udine. Situato tra via Ristori e via Chiusaforte, il complesso avrà accesso principale proprio da quest’ultima arteria, facilitando l’integrazione con le attività ospedaliere e accademiche.

Dettagli dell’accordo e implicazioni economiche

L’accordo prevede un investimento significativo di 12,5 milioni di euro per la realizzazione della struttura, parte di una convenzione tra l’Ente regionale per il diritto allo studio (Ardis) e l’Università. Secondo i termini della convenzione, l’Università concede ad Ardis in comodato parte del fabbricato Kolbe per 30 anni, rinnovabili, mentre Ardis si occuperà della progettazione e dell’esecuzione dei lavori. Al termine del progetto, previsto entro la fine del 2027, la gestione della residenza sarà affidata ad Ardis, che assegnerà i posti attraverso un bando basato su criteri di reddito e merito, come consuetudine per tutte le sue strutture.

Caratteristiche della nuova residenza

La struttura ospiterà 129 stanze, di cui 116 singole, 7 doppie e 6 attrezzate per disabili, distribuite tra piano terra, primo e secondo piano, per un totale di 136 posti. Oltre agli spazi abitativi, saranno disponibili aree verdi e spazi comuni interni quali palestre, cucine, lavanderie e sale ricreative, promuovendo un ambiente di vita accogliente e integrato per gli studenti di medicina e infermieristica.

Prospettive future e impatto sociale

L’inaugurazione della nuova residenza non rappresenta solo un miglioramento delle infrastrutture universitarie, ma anche un’opportunità per arricchire l’esperienza formativa degli studenti, facilitando la loro integrazione nel contesto accademico e professionale locale. Con questo progetto, l’Università di Udine dimostra il proprio impegno nel supportare la crescita e lo sviluppo della comunità studentesca, non solo attraverso l’istruzione ma anche attraverso la creazione di un ambiente sicuro e stimolante.

