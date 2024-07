La Fondazione Italiana Fegato, un faro di eccellenza in FVG

La Fondazione Italiana Fegato si distingue come un’eccellenza del Friuli-Venezia Giulia, grazie alla sua intensa attività di ricerca, formazione ed educazione. Questo prestigioso ente ha consolidato numerose collaborazioni a livello globale, contribuendo in maniera significativa al miglioramento del sistema sanitario regionale.

Collaborazioni globali e progetti internazionali

Nel corso di un recente incontro a Trieste, il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, ha sottolineato l’importanza delle collaborazioni internazionali avviate dalla Fondazione. Tali partnership hanno permesso di realizzare progetti di rilevanza mondiale, arricchendo l’offerta sanitaria regionale.

Educazione alimentare e prevenzione

Uno dei progetti più rilevanti della Fondazione è quello relativo all’educazione alimentare. Questo progetto, promosso in collaborazione con la Regione, il Coni e il Burlo Garofalo, mira a sensibilizzare la popolazione, in particolare i giovani, sull’importanza di uno stile di vita sano per prevenire patologie legate all’obesità e al sovrappeso. Coinvolgendo oltre 15.000 bambini di 87 istituti scolastici del Friuli-Venezia Giulia, l’iniziativa ha avuto un impatto significativo sulla salute pubblica.

Progetto Movimento in 3S

Il progetto “Movimento in 3S – Promozione della salute attraverso lo sport” è un esempio concreto dell’impegno della Fondazione. Questo programma ha coinvolto migliaia di bambini in attività sportive e di educazione alimentare, con l’obiettivo di promuovere stili di vita sani fin dalla giovane età.

Malattie epatiche, una sfida globale

Le malattie del fegato rappresentano una crescente preoccupazione a livello mondiale. Durante l’incontro, è stato evidenziato come l’aumento dell’incidenza di queste patologie avrà ripercussioni significative sui costi sanitari e sociali. La Fondazione Italiana Fegato è in prima linea nella ricerca di soluzioni innovative per migliorare la diagnosi precoce e sviluppare terapie efficaci.

Progetto C3B Interreg Italia-Slovenia

Un altro progetto di rilievo è il C3B Interreg Italia-Slovenia, una piattaforma transfrontaliera per la gestione efficiente delle biobanche. Questo progetto si occupa della raccolta, conservazione e condivisione di campioni biologici, contribuendo alla ricerca scientifica e alla miglior comprensione delle malattie epatiche.

Iniziativa GenIA: Intelligenza Artificiale per la salute

L’iniziativa GenIA rappresenta un’avanguardia nella prevenzione e nel controllo delle malattie croniche del fegato. Utilizzando algoritmi di intelligenza artificiale, questo progetto mira a sviluppare modelli diagnostici e terapeutici innovativi. La collaborazione con Insiel, Prodigys e Aindo AI ha portato alla creazione di strumenti pionieristici per migliorare la gestione delle patologie epatiche.

Sostegno della Regione e prospettive future

Il governatore Fedriga ha sottolineato l’importanza di continuare a sostenere la Fondazione Italiana Fegato, promuovendo buone pratiche e creando nuove opportunità. Il rafforzamento della collaborazione tra Regione e Fondazione è fondamentale per garantire il continuo sviluppo di progetti innovativi a beneficio non solo del Friuli-Venezia Giulia, ma dell’intero Paese.

