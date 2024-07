Costruzioni in zone sismiche, da settembre le nuove procedure per il FVG

A settembre partiranno le nuove procedure per le costruzioni in zone sismiche nel Friuli-Venezia Giulia. Queste procedure, introdotte con la Legge regionale 2/2024, modificheranno profondamente il regolamento della legge 16/2009. L’obiettivo principale è semplificare e uniformare il sistema operativo su tutto il territorio regionale.

Nuovo portale informatico

Parallelamente, sarà lanciato un nuovo portale informatico per il deposito online dei progetti strutturali e della documentazione delle opere. Questo strumento verrà implementato gradualmente e sarà accompagnato da una fase di formazione e affiancamento per i professionisti del settore, al fine di garantire una transizione senza intoppi.

Collaborazione con gli ordini professionali e i vantaggi della digitalizzazione

L’assessore regionale alle Infrastrutture e territorio, Cristina Amirante, ha sottolineato l’importanza della collaborazione con gli ordini professionali degli ingegneri, architetti, geologi e i collegi dei geometri e periti. Questa sinergia è essenziale per l’attuazione della riforma, che punta a rendere omogeneo e veloce il processo di deposito delle pratiche.

Il passaggio al sistema digitale non solo velocizzerà i tempi di risposta da parte degli uffici regionali, ma garantirà anche una maggiore certezza sui tempi del procedimento. La possibilità di presentare la documentazione in formato digitale rappresenta un notevole vantaggio per i professionisti del settore.

Formazione, affiancamento e prossime fasi

Durante la prima fase di implementazione del nuovo portale, saranno organizzati incontri formativi per tutti i professionisti coinvolti. Inoltre, sarà creata una task force di tecnici per assistere i professionisti nelle operazioni di caricamento dei dati delle opere strutturali.

La fase sperimentale del nuovo sistema partirà verso la fine dell’anno, con il deposito obbligatorio delle pratiche per le opere meno complesse, per poi passare progressivamente alle opere più strategiche. Questo processo graduale permetterà di affrontare eventuali criticità e ottimizzare il sistema in base ai feedback ricevuti.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook