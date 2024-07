L’ottava edizione del Barometro del Fotovoltaico in Italia di Elmec Solar evidenzia una crescita significativa del settore fotovoltaico in tutto il Paese. A marzo 2024, l’Italia conta 1.684.316 impianti fotovoltaici, un incremento di 360.198 rispetto alla fine del 2023, pari a un aumento del 27%.

Udine, un boom di nuovi impianti

Udine si distingue come una delle province più virtuose nel panorama nazionale, piazzandosi al 7° posto. Con un incremento di 8.511 nuovi impianti fotovoltaici da marzo 2023 a marzo 2024, Udine si posiziona al settimo posto nella classifica nazionale per il numero di nuove installazioni. Il numero totale di impianti nella provincia raggiunge così 33.918 unità, segnalando un forte impegno locale nella transizione energetica.

Pordenone, esempio di sostenibilità

Anche Pordenone mostra un trend positivo, con un aumento di 5.626 nuovi impianti nello stesso periodo. La provincia passa da 15.222 a 20.848 impianti fotovoltaici, dimostrando un crescente interesse verso l’energia solare. Quando si pondera il numero di impianti per abitante, Pordenone si posiziona tra le prime in Italia con 0,407 impianti per persona, una delle percentuali più alte del Paese.

La leadership delle città italiane

Mentre Roma, Brescia e Padova guidano la classifica nazionale, Udine e Pordenone rappresentano esempi eccellenti di impegno a livello locale. Roma registra un aumento di 15.435 nuovi impianti (+485%), Brescia 12.552 (+325%) e Padova 11.363 (+365%). Questi numeri sottolineano un movimento generale verso l’adozione di energie rinnovabili in tutta Italia. Alessandro Villa, amministratore delegato di Elmec Solar, commenta: “I risultati ottenuti nell’ultimo anno dimostrano che l’Italia sta facendo notevoli progressi nella transizione energetica. L’energia solare non è solo una moda, ma una scelta ponderata che garantisce risparmi economici e indipendenza energetica“.

Il contributo del Friuli-Venezia Giulia

L’aumento delle installazioni fotovoltaiche a Udine e Pordenone non solo contribuisce a ridurre le emissioni di CO2, ma rafforza anche la resilienza energetica delle comunità locali. Con l’aumento dei costi dell’energia, l’adozione di fonti rinnovabili diventa sempre più cruciale.

Friuli-Venezia Giulia si conferma una regione attiva nel campo delle energie rinnovabili, con Udine e Pordenone che trainano questa crescita. L’adozione massiccia del fotovoltaico rappresenta un passo fondamentale verso un futuro sostenibile, contribuendo significativamente agli obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni.

