TRIESTE – Questa mattina, presso la Sala Tergeste del Comune di Trieste, l’Assessore alle Politiche della Sicurezza Cittadina, Caterina de Gavardo, ha presentato il nuovo bando “Sicurezza & Videosorveglianza Privata – Finanziamenti Regionali ai Cittadini”. Alla conferenza stampa erano presenti anche il vice comandante della Polizia Locale, Paolo Jerman, e i funzionari Daniela Zara e Maximiliano Pozzetto.

Un iniziativa per la sicurezza dei cittadini

L’assessore Caterina de Gavardo ha illustrato i dettagli del bando, sottolineando come l’iniziativa sia stata realizzata grazie ai finanziamenti della Regione Friuli-Venezia Giulia, con un importo totale di circa 260mila euro. “Oggi presentiamo alla città il bando di avviso relativo alla concessione di contributi a privati per l’installazione di sistemi di sicurezza in immobili collocati sul territorio del nostro Comune,” ha dichiarato de Gavardo. “Questo finanziamento è stato possibile anche grazie a importanti finanziamenti della Regione FVG.”

Obiettivi e finalità del bando

L’assessore ha poi spiegato l’obiettivo principale del bando: “Siamo partiti dall’ascolto del territorio e delle esigenze dei triestini che in questo momento sono particolarmente sensibili a queste tematiche. La finalità è migliorare le condizioni di sicurezza e rassicurare la comunità, in particolare su furti e rapine, attraverso l’installazione di sistemi di sicurezza.”

Destinatari e tipologie di interventi finanziabili

I contributi riguardano diversi tipi di immobili:

Abitazioni di persone fisiche residenti da almeno 5 anni in Friuli-Venezia Giulia.

Parti comuni di condomini.

Immobili religiosi, di culto e di ministero pastorale.

Immobili di attività professionali, produttive, commerciali o industriali.

Edifici scolastici e impianti sportivi non degli enti locali.

“Gli interventi possono essere di vario tipo,” ha continuato de Gavardo, “dall’installazione di sistemi antifurto, antirapina, antintrusione, alla videosorveglianza, per un concetto di sicurezza a 360 gradi.” Sono escluse dal finanziamento le casseforti, i cancelli di accesso e le recinzioni a delimitazione della proprietà, nonché i contratti stipulati con istituti di vigilanza.

Modalità di accesso al contributo

L’assessore ha specificato le modalità di accesso al contributo: “Il contributo che il Comune di Trieste ha deciso di devolvere è una somma pari al 75% della spesa ammessa, che non potrà mai essere più di 3000 € e mai meno di 1000 € per una spesa già sostenuta (a partire dal 29 aprile 2023) o da sostenere entro il 31 dicembre 2024.”

Il ruolo della polizia locale

Il vicecomandante della Polizia Locale, Paolo Jerman, ha sottolineato l’importanza di questi contributi per la sicurezza dei cittadini: “Questi contributi possono fornire ai cittadini un’ulteriore difesa, dotandosi, ad esempio, anche di un miglior sistema di videosorveglianza, installato nel rispetto delle norme sulla privacy.” Ha ricordato che l’installazione degli impianti di videosorveglianza dovrà tenere conto delle autorizzazioni e prescrizioni previste dalla vigente normativa.

Termine di presentazione delle domande

Per partecipare al bando, i cittadini dovranno presentare la domanda entro il 31 gennaio 2025, mentre il termine per la procedura di liquidazione è fissato al 30 giugno 2025. I sistemi ammessi al contributo devono essere di nuova produzione e possedere le caratteristiche tecniche conformi, se previste per legge, oltre a garantire le garanzie di legge.

Informazioni utili

Per maggiori dettagli, i cittadini possono consultare il bando e il modello di domanda disponibili sul sito del Comune di Trieste, oppure contattare gli uffici competenti:

URP : urp@comune.trieste.it (martedì, mercoledì e giovedì dalle 9:00 alle 11:00)

: urp@comune.trieste.it (martedì, mercoledì e giovedì dalle 9:00 alle 11:00) Servizio di informazioni telefoniche : 040 6754850 (lunedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e martedì, mercoledì e giovedì dalle 11:00 alle 12:00)

: 040 6754850 (lunedì e venerdì dalle 9:00 alle 12:00 e martedì, mercoledì e giovedì dalle 11:00 alle 12:00) Sportello al Cittadino : via Punta del Forno 2, pianoterra, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e il lunedì e mercoledì anche dalle 13:30 alle 15:00

: via Punta del Forno 2, pianoterra, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:30 e il lunedì e mercoledì anche dalle 13:30 alle 15:00 Servizio di informazioni telefoniche: 040675 7222 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 10:00 e dalle 14:00 alle 15:00)

Con questa iniziativa, il Comune di Trieste e la Regione Friuli-Venezia Giulia dimostrano il loro impegno concreto per migliorare la sicurezza dei cittadini, rispondendo alle loro esigenze con misure concrete e mirate.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook