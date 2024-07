Il sogno di Rocco Carbone: da Cordenons alla Scala di Milano:

Rocco Carbone, un talentuoso ballerino di danza classica di soli tredici anni, sta per intraprendere un’avventura straordinaria che potrebbe segnare l’inizio di una carriera brillante. Originario di Cordenons, questo giovane danzatore è stato selezionato per entrare nell’Accademia di Ballo del Teatro alla Scala di Milano, un’opportunità che raramente si presenta a un ragazzo della sua età.

Il sogno di un giovane talento

Rocco, che pratica danza classica da appena due anni e mezzo, ha dimostrato una dedizione e un talento fuori dal comune. La selezione per l’Accademia della Scala rappresenta non solo un grande traguardo, ma anche una chance unica per essere guidato e sostenuto da alcuni dei migliori professionisti del settore. “Avrò così la possibilità di essere guidato, seguito, supportato e concentrare le mie energie, i miei sforzi per crescere, migliorare sempre di più e diventare un ballerino professionista,” ha dichiarato Rocco attraverso la piattaforma di crowdfunding GoFundMe.

Una raccolta fondi per sostenere il sogno

L’ingresso all’Accademia di Ballo e il soggiorno presso il convitto milanese comportano spese significative. I costi totali ammontano a circa 8.800 euro, di cui 4.500 euro per la frequenza dell’Accademia e 4.300 euro per il convitto. Per sostenere il giovane ballerino e la sua famiglia, il papà di Rocco ha avviato una campagna di raccolta fondi su GoFundMe. Attualmente, sono stati raccolti 3.000 euro, ma è necessario un ulteriore contributo per coprire le spese restanti e i costi dei viaggi.

Come contribuire al successo di Rocco

Chiunque desideri supportare Rocco nel realizzare il suo sogno può fare una donazione visitando il link della campagna su GoFundMe. Ogni contributo, grande o piccolo, sarà fondamentale per permettere a Rocco di proseguire il suo percorso formativo e professionale. Con la solidarietà della comunità e il supporto degli appassionati di danza, il giovane ballerino avrà l’opportunità di dimostrare il suo talento e di brillare sulla scena internazionale.

Non lasciamo che questo sogno sfumi. Contribuiamo tutti insieme a sostenere Rocco Carbone e a fare in modo che il suo futuro nella danza possa prendere il volo!