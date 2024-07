Atrio di Villach: gastronomia, spettacoli e moda per tutta la famiglia

Villach, 24 luglio 2024 – Il centro commerciale Atrio di Villach, il più grande della Carinzia, si prepara a offrire un agosto indimenticabile ricco di eventi e iniziative per tutti i gusti e tutte le età. Situato a pochi chilometri da Tarvisio e facilmente raggiungibile senza pagare la “vignetta”, Atrio si conferma un punto di riferimento per lo shopping e il divertimento.

Food street market: un viaggio culinario

Evento imperdibile per gli amanti del buon cibo, lo Street Food Market si terrà da giovedì 8 a sabato 10 agosto nel parcheggio antistante lo shopping center. Con ingresso libero e parcheggio gratuito, l’evento vedrà la partecipazione di 20 food truck e bancarelle da tutto il mondo, offrendo oltre 200 piatti diversi. Gli orari di apertura saranno dalle 10 alle 21 giovedì e venerdì, e dalle 10 alle 18 il sabato. Sarà un vero e proprio viaggio culinario per scoprire sapori internazionali in un’unica location.

Spettacolo degli acrobati dunking devils

In concomitanza con il market, il 9 agosto, gli acrobati del basket Dunking Devils, famosi in tutto il mondo, si esibiranno nella Plaza di Atrio. Alle ore 14 e 17, questi artisti, due volte campioni del mondo e detentori di due Guinness World Record, stupiranno il pubblico con le loro sorprendenti acrobazie sportive. Un’occasione unica per vedere in azione questi talentuosi performer.

Mercatino dei giocattoli usati

Il 16 e il 17 agosto, Atrio dedica spazio ai più piccoli con il Mercatino dei Giocattoli Usati. Un’opportunità speciale per i bambini di vendere i loro vecchi giocattoli e fare nuove amicizie. Questo evento, che unisce divertimento e sostenibilità, è perfetto per insegnare ai più giovani l’importanza del riuso e della condivisione.

Spettacoli per bambini: Kasperl e Punch e Judy

Per le verdissime generazioni, il 6 e il 7 agosto, Atrio ospiterà l’animazione di Kasperl con gli spettacoli di Punch e Judy in Plaza Atrio. Alle ore 15 e 16:30, i piccoli spettatori potranno divertirsi con “Il coccodrillo sulla chitarra” e “Il pagliaccio triste”, due rappresentazioni che promettono divertimento per tutta la famiglia.

La ruota della fortuna

Ogni martedì di agosto, i visitatori di Atrio avranno l’opportunità di partecipare alla Ruota della Fortuna. Con premi che partono da buoni del valore di 100 euro, i partecipanti avranno la possibilità di raddoppiare il proprio acquisto di buoni o vincere premi davvero interessanti. Una sfida alla “Dea Bendata” che promette emozioni e sorprese.

Promozioni al Restaurant dell’Interspar

Nel Restaurant dell’Interspar, dove la scelta è molto ampia, agosto è il mese delle promozioni. I clienti potranno approfittare di offerte speciali e sconti su una vasta gamma di piatti, rendendo ogni pausa pranzo o cena un’esperienza culinaria da non perdere.

Libretto buoni sconto

Dal 19 al 31 agosto, sarà disponibile presso il Servizio Visitatori al piano terra il secondo Libretto Buoni Sconto. Un’opportunità per usufruire di voucher nei negozi aderenti all’iniziativa e fare shopping con vantaggi esclusivi. Un’iniziativa pensata per premiare la fedeltà dei clienti e rendere ogni acquisto ancora più conveniente.

Settimana della moda d’autunno

Dal 19 al 31 agosto, la moda autunnale farà il suo ritorno con allestimenti speciali nella Plaza Atrio. Diversi negozi del centro commerciale parteciperanno esponendo le nuove tendenze della stagione, offrendo ai visitatori la possibilità di aggiornare il loro guardaroba con stile. Un’occasione imperdibile per scoprire le novità del mondo fashion e prepararsi all’autunno con eleganza.

