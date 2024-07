Magia al castello: Francesco De Gregori conquista Udine

Francesco De Gregori è tornato ad esibirsi al Castello di Udine dopo circa dieci anni, regalando al pubblico una serata di emozioni e musica d’autore. La performance di martedì 23 luglio ha visto una platea udinese attenta e partecipe, pronta a sussurrare le parole delle canzoni, rispettando la volontà dell’artista di essere ascoltato piuttosto che accompagnato dai cori.

Un’artista senza tempo

A 73 anni, Francesco De Gregori si conferma un artista senza tempo. Con il suo cappellino rosso, maglia blu, pantaloni bianchi e occhiali scuri, ha sfoggiato un look essenziale e un po’ yankee. Sul palco, tra una canzone e l’altra, ha trovato anche il tempo di spiegare i significati delle sue canzoni, avvicinandosi ulteriormente al pubblico. “Mi dissero che ero ermetico, che non si capiva il senso delle mie canzoni,” ha confessato il cantautore romano, raccontando il retroscena di “Buffalo Bill”.

Un dialogo con il pubblico

La serata è stata caratterizzata da un dialogo continuo con il pubblico. De Gregori ha parlato spesso tra una canzone e l’altra, rompendo quella barriera che spesso si crea tra artista e spettatori. La sua inconfondibile cadenza romanesca ha reso i suoi racconti ancora più affascinanti, creando un’atmosfera di simpatia e complicità con i presenti.

Una band di altissimo livello

L’accompagnamento musicale è stato impeccabile grazie alla presenza di una band di altissimo livello. Sul palco insieme a De Gregori c’erano Guido Guglielminetti al basso e contrabbasso, Carlo Gaudiello alle tastiere, Primiano Di Biase all’hammond, Paolo Giovenchi alle chitarre, Alessandro Valle alla pedal steel guitar e mandolino, Simone Talone alle percussioni e la corista Francesca La Colla. Ogni membro della band ha contribuito a creare un sound unico e coinvolgente, arricchendo le canzoni del cantautore con arrangiamenti raffinati.

Un finale emozionante

Dopo 17 canzoni e 4 bis, il pubblico si è alzato in piedi e ha finalmente cantato a squarciagola. Impossibile rimanere in silenzio sulle note di “Rimmel” e “Buonanotte fiorellino”, due brani iconici che hanno chiuso in bellezza una serata memorabile. La platea, che aveva rispettato il desiderio di De Gregori di ascoltare in silenzio, ha trovato nel finale l’occasione per esprimere tutta la propria emozione e gratitudine.

Prossimi appuntamenti al Castello di Udine

Il concerto di De Gregori è stato solo uno degli eventi estivi al Castello di Udine. Questa sera è in programma il concerto di Loreena McKennitt, seguita lunedì 29 luglio da Rose Villain e il prossimo 3 agosto da La Sad. I biglietti per questi eventi sono già in vendita e si possono trovare ulteriori informazioni su www.azalea.it.

Un successo annunciato

La serata di martedì 23 luglio ha confermato ancora una volta il talento e il carisma di Francesco De Gregori, un artista capace di parlare al cuore del pubblico con la sua musica e le sue parole. Udine ha risposto con affetto e rispetto, creando un’atmosfera unica che ha reso il concerto al Castello un evento indimenticabile. La magia della musica d’autore ha trovato, ancora una volta, il suo palcoscenico ideale.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook