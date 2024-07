Passo Monte Croce Carnico, si avvicina la riapertura. Rimosso lo sperone roccioso

Il 23 luglio 2024 ha segnato una data cruciale per la sicurezza della Statale 52bis “Carnica”. Un’operazione delicata e necessaria ha visto l’abbattimento di un grande sperone roccioso pericolante sul Pal Piccolo, che rappresentava una minaccia diretta alla viabilità verso il Passo Monte Croce Carnico. Questo intervento ha seguito la frana del 2 dicembre 2023, che aveva già provocato la chiusura della strada e causato notevoli disagi.

L’operazione di demolizione: preparazione e sicurezza

Il processo di demolizione è stato attentamente orchestrato. 150 chilogrammi di esplosivo sono stati suddivisi in microcariche inserite in oltre 50 fori, appositamente realizzati per garantire un crollo controllato. Le misure di sicurezza sono state rigorose: l’area è stata chiusa al pubblico, con il supporto dei Carabinieri e del Corpo Forestale Regionale. Anche lo spazio aereo è stato interdetto, impedendo l’utilizzo di droni amatoriali per evitare incidenti.

Il crollo e i prossimi passi

Alle 14:18, la sirena ha annunciato l’inizio della detonazione. In pochi secondi, una serie di scoppi ha fatto collassare l’ammasso roccioso, creando una nuvola di polvere e detriti che ha invaso la vallata del But. L’imponente frana ha visto cadere circa 800 metri cubi di roccia, una quantità impressionante che testimonia la pericolosità del versante.

Dopo la demolizione, i lavori di messa in sicurezza proseguiranno con l’abbattimento di altre pareti rocciose minori e la rimozione dei detriti. Saranno installate nuove barriere paramassi e ripristinate le opere stradali danneggiate. Questi interventi sono cruciali per garantire la riapertura della Statale 52bis entro la fine dell’anno, come annunciato dalle autorità.

Un nuovo inizio per il Passo di Monte Croce Carnico

Questo intervento rappresenta non solo un passo fondamentale per la sicurezza della zona, ma anche un nuovo inizio per il Passo di Monte Croce Carnico, un luogo di grande valore storico e culturale. La riapertura della strada non solo ripristinerà la viabilità, ma rafforzerà anche i legami tra le comunità locali e transfrontaliere.

