Il governatore Massimiliano Fedriga ha presentato un bilancio di assestamento senza precedenti per il Friuli-Venezia Giulia, con un totale che supera 1,3 miliardi di euro. Questo rappresenta la manovra più consistente nella storia della Regione, segnalando una crescita economica solida e una gestione finanziaria virtuosa.

Aumento delle risorse per servizi e infrastrutture

L’assestamento di bilancio prevede significativi investimenti in vari settori chiave, come la salute, le autonomie locali e la sicurezza. Fedriga ha sottolineato che il settore sanitario beneficerà del più alto bilancio mai registrato, con l’obiettivo di migliorare i servizi ai cittadini. Inoltre, ci saranno fondi dedicati al fotovoltaico, con l’intento di stabilizzare il settore e prevenire speculazioni, garantendo al contempo una transizione energetica sostenibile.

Sostegno alle famiglie e alle iniziative per la sicurezza

Un’attenzione particolare è stata riservata alle politiche a favore delle famiglie, con le risorse destinate a questi programmi che sono state quintuplicate. Questo aumento dimostra l’impegno della Regione nel sostenere il benessere delle famiglie, come pilastro fondamentale per il progresso sociale ed economico del territorio. Inoltre, sono stati previsti investimenti rilevanti per rafforzare le infrastrutture regionali, un elemento cruciale per il miglioramento della qualità della vita e della sicurezza pubblica.

Crescita degli investimenti esteri

La Regione ha anche visto un aumento significativo degli investimenti esteri, passati dal 2% al 6%, un segnale positivo della crescente attrattività del Friuli-Venezia Giulia come polo economico. Questo incremento è frutto di politiche economiche mirate e di una gestione strategica che ha favorito lo sviluppo delle imprese locali e l’attrazione di capitali stranieri, contribuendo a ridurre la disoccupazione e a combattere la povertà.

Una visione lungimirante

I numeri presentati testimoniano la lungimiranza e l’efficacia delle scelte economiche della Regione. Grazie a una gestione prudente ma ambiziosa, il Friuli-Venezia Giulia sta rafforzando la propria posizione come una delle regioni più dinamiche e resilienti d’Italia. Fedriga ha concluso che questa manovra è un chiaro indicatore della direzione positiva verso cui la Regione si sta muovendo, con benefici tangibili per tutti i cittadini.

