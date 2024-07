Viabilità, interruzione della Sr26 “della Val Colvera” dal 25 al 26 luglio

Dal 25 luglio 2024, alle ore 19:00, fino alle 6:00 del giorno successivo, la Strada Regionale 26 “della Val Colvera” sarà chiusa al traffico per eseguire interventi di manutenzione straordinaria. Il tratto interessato si estende dalla progressiva chilometrica 01+910 alla 04+200, in località “Bus del Colvera”, situata fuori dai centri abitati di Maniago e Frisanco. L’annuncio è stato fatto dall’assessore alle Infrastrutture del Friuli-Venezia Giulia, Cristina Amirante, che ha spiegato l‘importanza di questi interventi per la sicurezza dell’infrastruttura e degli automobilisti.

Dettagli dei lavori previsti

Il principale obiettivo di questa chiusura è la manutenzione straordinaria del ponte sul torrente Colvera, situato tra le progressive chilometriche 03+270 e 03+301. Oltre alla manutenzione del ponte, verranno effettuate indagini sperimentali e geognostiche, insieme a lavori di manutenzione ordinaria delle gallerie, inclusa un’ispezione visiva del versante e una prova di carico. Tra gli interventi programmati c’è anche la sistemazione del giunto nella seconda galleria. Questi lavori sono fondamentali per garantire la sicurezza e l’efficienza della strada, nonché per prevenire eventuali rischi futuri.

Percorso alternativo

Durante il periodo di chiusura, è stato predisposto un percorso alternativo che permetterà di aggirare il tratto interdetto. Il tracciato passa per Maniago, proseguendo lungo la strada regionale “di Maraldi” fino a toccare i comuni di Fanna, Cavasso Nuovo e Meduno, per poi rientrare nel territorio di Frisanco. Questo percorso consentirà ai residenti e ai viaggiatori di raggiungere le loro destinazioni minimizzando il disagio.

Impatto sulla comunità e suggerimenti

La chiusura della Sr26 comporta inevitabilmente dei disagi per chi normalmente utilizza questa via, ma l’assessore Amirante rassicura che si tratta di interventi necessari per la sicurezza e il benessere del territorio. I lavori sono stati programmati in modo da minimizzare l’impatto sulla comunità, effettuandoli durante la notte. Tuttavia, è consigliabile pianificare con attenzione i propri spostamenti e considerare eventuali ritardi.

