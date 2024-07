FOMO 2024: due giorni di creatività al parco Ardito Desio di Udine

Il 27 e 28 luglio, il Parco Ardito Desio di Udine ospiterà il tanto atteso festival FOMO, una due giorni di workshop, talk, eventi musicali, teatrali e attività performative organizzata da giovani artisti udinesi. Questo evento, giunto alla sua seconda edizione, è il risultato di un anno di attività svolte presso Officine Giovani, uno spazio polifunzionale situato nella periferia nord di Udine.

Un hub di creatività e inclusione sociale

Officine Giovani è un progetto promosso dal Comune di Udine, in collaborazione con il Circolo Cas’Aupa APS e Get Up APS. Nato per favorire l’espressione creativa e la partecipazione giovanile, questo spazio è diventato un punto di riferimento per centinaia di giovani artisti. Qui, i giovani hanno l’opportunità di crescere non solo culturalmente, ma anche professionalmente e civicamente.

FOMO: un evento imperdibile per i giovani di Udine

L’acronimo FOMO (Fear of Missing Out) riflette ironicamente la percezione comune che a Udine non ci siano molte offerte per i giovani. Tuttavia, il festival dimostra il contrario, mettendo in scena la vitalità delle proposte artistiche giovanili della città. Quest’anno, il festival si sdoppia in due appuntamenti: il 13 e 14 luglio al Parco Moretti con “FOMO va in Città” e il 27 e 28 luglio al Parco Desio.

Un nuovo spazio per il parco Desio: l’Ottavolo

Tra le iniziative del festival, spicca l’inaugurazione dell’“Ottavolo”, un progetto di riqualificazione urbana nato grazie al coinvolgimento di giovani laureandi in architettura. Questo spazio, pensato a misura di studente, sarà ufficialmente inaugurato sabato 27 luglio alle ore 17:45, alla presenza del Sindaco e dell’Assessora Arianna Facchini.

Partecipazione e valorizzazione dei giovani

Arianna Facchini, Assessora alle Politiche Giovanili, ha dichiarato: “FOMO è un festival pensato e realizzato dai giovani per i giovani, desiderosi di costruire uno spazio di espressione, valorizzazione, incontro e crescita. Quest’anno abbiamo voluto ampliare l’offerta con i talk che apriranno le due giornate e l’inaugurazione dell’Ottavolo sarà un’occasione per raccontare come la partecipazione sia al centro del lavoro di Officine Giovani”.

Informazioni

L’ingresso al festival è libero e gratuito. Per consultare il programma completo degli eventi, è possibile visitare il sito officinegiovani.it. Non perdete l’occasione di vivere due giornate all’insegna della creatività e dell’arte giovanile, contribuendo alla crescita culturale e sociale della nostra città.

