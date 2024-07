L’APU presenta la nuova campagna abbonamenti all’insegna del DNA bianconero

UDINE – E’ iniziata ufficialmente la stagione 2024-2025 dell’APU Old Wild West Udine che ha presentato la propria campagna abbonamenti in un incontro tenutosi al piano superiore della Casa della contadinanza presso il Castello di Udine.

Presenti il vicesindaco di Udine Venanzi e l’assessore allo sport Dazzan, nonché rappresentanze degli sponsor, oltre che della stampa, la società bianconera, rappresentata dal presidente Pedone, dal d.s. Gracis e da coach Vertemati, ha introdotto la nuova stagione alle porte per la prima squadra maschile, non mancando di fare riferimento alle novità recenti riguardanti le squadre giovanili maschili e femminili.

La campagna abbonamenti reca il claim “DNA bianconero”, un concetto di appartenenza che la società friulana sta costruendo con iniziative importanti sia all’interno del palasport, come l’allargamento delle formazioni giovanili sia maschili che femminili e l’iscrizione di una propria formazione maschile alla serie C, sia al suo esterno, con il Camp estivo di Grado e le iniziative nei campetti cittadini. “Il DNA si costruisce da lì, dalle famiglie, dalla passione che si respira fin da piccoli”, ha rivendicato con orgoglio Pedone, che ha proseguito: “Piano piano cresce nei campetti della città, nelle occasioni d’incontro e condivisione che hanno nelle nostre squadre. Su questo stiamo lavorando moltissimo e ringrazio il nostro staff che si sta dando un gran da fare”.

Il via alla sottoscrizione degli abbonamenti sarà dato lunedì 29 luglio e lo stop avverrà il 23 settembre, la settimana precedente all’esordio in campionato prevista per il 29 del mese. Il diritto di prelazione per i vecchi abbonati, che avranno anche degli sconti sul costo delle tessere, si chiuderà il 6 settembre. I prezzi sono leggermente superiori a quelli della scorsa stagione, ma solo per una questione matematica: la nuova formula del campionato prevede 3 partite in più (19 in casa) ed il costo riflette questo incremento. Tutte le informazioni sono presenti sui canali ufficiali della società bianconera.

Non mancano davvero i motivi per abbonarsi alla prossima stagione dell’Old Wild West a cominciare dall’alta qualità delle formazioni che vi parteciperanno per finire con la nuova sciarpa che verrà distribuita a ciascun tesserato.

“Da quando sono presidente della società”, ha detto Pedone, “il prossimo sarà sicuramente il campionato più competitivo al quale parteciperemo. Con il girone unico e senza la fase ad orologio, ci saranno 38 partite da disputare ed incroceremo grandi formazioni, a cominciare dalle retrocesse Pesaro, con il suo enorme palazzo e la sua storia, e Brindisi, senza dimenticare Forlì, Torino, Orzinuovi ed ovviamente Cantù che ha allestito una formazione pazzesca. Poi ci sono altre squadre meno accreditate per le posizioni di vertice, ma che hanno tutte le carte per fare bene come Rimini e la Fortitudo e poi andremo in una piazza caldissima come Livorno che è ritornata in A2”.

Udine si presenta con tutte le carte in regola per fare bene, una formazione “equilibrata” che proverà a divertire il pubblico ed a cogliere risultati importanti. Coach Vertemati la vede impegnata a proseguire sulla stessa trama di quella dello scorso anno, ma con tre differenze: “Con l’acquisto di Hickey, avremo chi potrà attaccare il ferro, a proprio favore e dei suoi compagni, già dall’inizio dell’azione, inoltre avremo vicino a canestro uno come Johnson che può produrre buoni bottini anche fuori dagli schemi di gioco. Infine, quest’anno disporremo di 10 giocatori veri da potere ruotare in ogni settore del campo”.

Last, but not least, si torna a parlare del progetto del nuovo Carnera. Dopo la recente approvazione della legge di assestamento regionale, che ha stanziato le risorse regionali richieste attraverso il Comune di Udine, ora la palla passa alla parte privata capeggiata dal presidente dell’APU che ha promesso che “sarà un’estate calda, ma cercheremo di rispettare i tempi per dare a Udine una struttura importante non solo per lo sport, ma anche per altri eventi e spettacoli”.

