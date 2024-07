Il Coro del Friuli Venezia Giulia torna a stupire il pubblico con un nuovo progetto musicale straordinario. In occasione del Festival Carniarmonie, la formazione corale friulana presenterà l’oratorio profano “Der Rose Pilgerfahrt” (“Il pellegrinaggio della Rosa”) di Robert Schubert. L’evento si terrà martedì 30 luglio nella suggestiva pieve di Santa Maria di Gorto, con inizio alle ore 20.30.

Un evento unico nel suo genere

La rappresentazione de “Il pellegrinaggio della Rosa” si distingue come un’assoluta novità nel panorama delle proposte musicali in Friuli Venezia Giulia. Questo capolavoro di Schubert, eseguito dal Coro del Friuli Venezia Giulia, vedrà la partecipazione del talentuoso pianista Matteo Andri e sarà diretto dall’abilissima Anna Molaro. Entrambi gli artisti, di origini friulane, aggiungeranno un tocco di autentica passione locale alla performance.

La storia di una rosa magica

“Il pellegrinaggio della Rosa” è tratto da un poema in versi del poeta Moritz Hörn. L’opera, composta da ventiquattro numeri, narra la storia di una rosa che desidera vivere come un essere umano. La regina delle fate esaudisce il suo desiderio, trasformandola in una fanciulla e donandole un’amuleto speciale: una rosa, dalla quale non dovrà mai separarsi. Attraverso una serie di avventure esistenziali, la ragazza impara a comprendere il ciclo della vita umana, scoprendo infine anche gli aspetti immateriali ed eterni dell’aldilà.

Un’oratorio profano di grande fascino

Originariamente concepito per un’esecuzione domestica come omaggio ad amici del compositore, “Der Rose Pilgerfahrt” fu riscritto per orchestra a causa del grande apprezzamento ricevuto e divenne uno dei lavori più richiesti nelle sale da concerto. Questo oratorio profano del 1851 si avvicina alla forma del Liederspiel, una catena di lieder eseguiti in sequenza, e si caratterizza per la sua natura fiabesca unica, carica di simbolismi floreali e di una drammaturgia sognante.

Un connubio ideale tra parola e musica

L’opera di Schubert rappresenta un connubio perfetto tra parola e musica. La drammaturgia sognante, arricchita da emozioni profonde e simbolismi floreali, rende “Il pellegrinaggio della Rosa” un’opera eccezionale. Il Coro del Friuli Venezia Giulia, sotto la direzione di Anna Molaro, saprà certamente valorizzare ogni sfumatura di questo capolavoro, regalando al pubblico una serata indimenticabile.

Informazioni sull’evento

L’esecuzione avrà luogo nella pieve di Santa Maria di Gorto, un contesto suggestivo che contribuirà a rendere l’evento ancora più magico. L’inizio del concerto è previsto per le ore 20.30, e per ulteriori dettagli e prenotazioni è possibile visitare il sito carniarmonie.it. Non perdete l’opportunità di assistere a questa straordinaria performance, che promette di essere uno dei momenti più alti del Festival Carniarmonie.

