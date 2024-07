La strada dell’Amore, esempio di solidarietà e inclusione

Trieste – In un mondo sempre più globalizzato e frenetico, emergono realtà locali che fanno la differenza con gesti di grande umanità. Una di queste è l’associazione “La strada dell’Amore”, operante presso lo Spazio Malacrea, che da anni rappresenta un esempio concreto di come il terzo settore possa favorire l’inclusione sociale e supportare le persone con disabilità e le loro famiglie.

L’impegno di un’associazione solidale

Fondata il 13 dicembre 2004, “La strada dell’Amore” è una realtà di volontariato che offre sostegno agli adulti diversamente abili e ai loro familiari. Il suo operato è reso possibile grazie alla dedizione dei volontari e dei soci, che organizzano una vasta gamma di attività inclusive. Tra queste, spiccano laboratori di teatro, corsi di yoga e gite, tutte mirate a promuovere l’inclusione e la partecipazione attiva nella società.

Le parole dell’assessore regionale Pierpaolo Roberti

Durante un evento recente, l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, ha elogiato il lavoro dell’associazione, sottolineando come “quanto compiuto ogni giorno da ‘La strada dell’Amore’ allo Spazio Malacrea sia un esempio di grande umanità e di come operare per favorire l’inclusione sociale”. Le sue parole riflettono il riconoscimento istituzionale del ruolo cruciale che il terzo settore gioca nel migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità.

Il valore della comunità e della solidarietà

L’associazione nasce dall’iniziativa di alcuni genitori di persone con disabilità, che ben conoscono le sfide quotidiane affrontate dalle famiglie. Questi genitori hanno creato uno spazio sicuro e accogliente dove i partecipanti possono sentirsi valorizzati e supportati. Il loro impegno dimostra il potere della solidarietà e l’importanza di una comunità coesa e solidale.

Un futuro di inclusione

“La strada dell’Amore” continua a crescere e a sviluppare nuovi progetti, sempre con l’obiettivo di migliorare la vita delle persone con disabilità. Le attività proposte non sono solo un modo per trascorrere il tempo libero, ma rappresentano un’opportunità per sviluppare competenze, fare nuove amicizie e sentirsi parte integrante della società.

L’impegno dei volontari e dei soci di questa associazione è un esempio luminoso di come la determinazione e la passione possano abbattere barriere e costruire ponti verso un futuro più inclusivo e umano.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook