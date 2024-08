Nel 2024, l’economia del Friuli Venezia Giulia si presenta con una crescita superiore alla media nazionale ed europea, secondo le ultime previsioni dell’Ufficio Studi di Confindustria Udine. I dati, aggiornati a luglio grazie alle rilevazioni di Prometeia, indicano un aumento del Prodotto Interno Lordo (PIL) dello 0,9% per quest’anno, un miglioramento rispetto allo 0,7% stimato ad aprile. Per il 2025, la crescita è prevista al 0,8%, con un incremento complessivo del 5,7% rispetto ai livelli pre-pandemici del 2019. Questi risultati confermano una situazione economica solida e in crescita per la regione.

Consumi delle famiglie: espansione moderata

Per quanto riguarda i consumi delle famiglie, si prevede un’espansione nel 2024 a un ritmo di 0,6%, inferiore rispetto alla crescita del PIL. Tuttavia, nel 2025, i consumi potrebbero registrare una crescita di +0,9%, segnando un incremento del 2,1% rispetto ai livelli pre-pandemici. Questo suggerisce una ripresa graduale e stabile dei consumi, con una ripresa che si allinea progressivamente alle dinamiche economiche regionali.

Export: segnali di recupero e prospettive future

Dopo un anno difficile, il settore export del Friuli Venezia Giulia mostra segnali di recupero significativo. Per quest’anno, si prevede un incremento del valore dell’export del 5,6%, un dato incoraggiante dopo i risultati negativi dello scorso anno. Tuttavia, per il 2025, le previsioni indicano una lieve diminuzione al 4,5%, pur rimanendo superiore alla crescita del commercio internazionale. Questo riflette una ripresa robusta ma anche una certa moderazione nelle previsioni future.

Un futuro ottimista per la regione

Nel complesso, l’economia del Friuli Venezia Giulia appare solida e resiliente, con indicatori positivi che suggeriscono un futuro ottimista per la regione. Con una crescita del PIL sopra la media, un’espansione graduale dei consumi e un settore export in recupero, il 2024 si preannuncia come un anno di stabilità e progresso per l’economia regionale. Le prospettive per il 2025 continuano a riflettere un trend di crescita sostenibile, confermando il Friuli Venezia Giulia come una delle regioni più dinamiche del panorama economico italiano ed europeo.