Trieste celebra il talento locale con una cerimonia speciale nel Salotto Azzurro del Municipio. Questa mattina, giovedì 1 agosto, il sindaco Roberto Dipiazza e l’assessore allo Sport Elisa Lodi hanno accolto il giovane marciatore Alessio Coppola, che ha recentemente conquistato la medaglia d’oro agli Europei under 18 sui 5000 metri di marcia a Banska Bystrica, Slovacchia.

Un eroe in casa

Alessio Coppola, orgoglio di Trieste Atletica, è stato accompagnato dalla sua famiglia, dal presidente di Trieste Atletica Pompeo Tria, dal consigliere Alessio Lilli e dall’allenatore Diego Cafagna. La calorosa accoglienza ha messo in luce il valore dell’impresa del giovane atleta, che con la sua vittoria ha portato onore e prestigio alla città di Trieste.

La prestazione straordinaria

La prestazione di Alessio Coppola è stata descritta come formidabile. Durante la competizione, il marciatore triestino ha dimostrato determinazione e resistenza, completando i 5000 metri di marcia con un tempo eccezionale, superando avversari di alto livello e assicurandosi così la medaglia d’oro. Questo risultato non solo segna un traguardo personale per Coppola, ma anche un momento di grande orgoglio per l’intera comunità sportiva di Trieste.

Il riconoscimento del comune

Nel suo discorso, il sindaco Roberto Dipiazza ha elogiato il giovane atleta per il suo impegno e la sua dedizione. “Alessio incarna i valori più nobili dello sport: disciplina, sacrificio e passione”, ha affermato Dipiazza, sottolineando l’importanza di sostenere i giovani talenti locali. L’assessore Elisa Lodi ha ribadito il sostegno del Comune alle attività sportive, considerandole fondamentali per lo sviluppo sociale ed etico della comunità.

Un esempio per i giovani

Alessio Coppola rappresenta un esempio per tutti i giovani atleti. “Il suo successo dimostra che con impegno e determinazione, i sogni possono diventare realtà”, ha detto Elisa Lodi, aggiungendo che il Comune di Trieste continuerà a investire nello sport e nelle infrastrutture necessarie per supportare i giovani talenti.

Un omaggio significativo

Al termine dell’incontro, Alessio Coppola è stato omaggiato con il Gagliardetto del Comune di Trieste, un simbolo di riconoscimento e di affetto da parte della città. Questo gesto ha voluto esprimere non solo l’orgoglio per i risultati sportivi di Coppola, ma anche il desiderio di vederlo crescere ulteriormente come atleta e come individuo.

Guardando al futuro

Con la medaglia d’oro al collo, Alessio Coppola guarda al futuro con fiducia e ambizione. I suoi prossimi obiettivi includono ulteriori competizioni internazionali e il sogno di partecipare alle Olimpiadi. La sua dedizione e il supporto della comunità saranno elementi chiave per affrontare le sfide future.

