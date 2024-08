Il Friuli-Venezia Giulia si trasforma in un set cinematografico per la nuova serie crime “ESTRANEI”, diretta da Cosimo Alemà e destinata a Rai2. Le riprese, che hanno coinvolto diverse località della regione, sono state accolte con entusiasmo dai residenti e dalle autorità locali, sottolineando l’importanza del territorio nel panorama cinematografico italiano.

Un cast di eccellenza per una serie avvincente

“ESTRANEI” vanta un cast di attori di primo piano, tra cui Elena Radonicich, Ricky Memphis, Marco Cocci, Kel Giordano, Maurizio Donadoni, Eleonora Giovanardi, con la partecipazione straordinaria di Giulio Scarpati e Isabella Ferrari. La serie, strutturata in quattro serate per un totale di otto episodi da 50 minuti ciascuno, promette di tenere il pubblico incollato allo schermo con una trama intricata e coinvolgente.

Il fascino del Friuli-Venezia Giulia

Le riprese sono iniziate in Emilia-Romagna e successivamente si sono spostate in Friuli-Venezia Giulia il 19 luglio, confermando la regione come un’attrazione irresistibile per il mondo cinematografico. Udine e i suoi dintorni sono stati scelti come principali location, con riprese effettuate in diverse vie del centro cittadino, tra cui via Viola, via Gorgo, via Magrini, via della Rosta, via Villalta, via Baldissera e via Castellana. Tavagnacco e il cimitero militare inglese di Adegliacco, l’unico War Cemetery in Friuli, insieme a Cividale del Friuli, hanno offerto scenari suggestivi per la serie.

Una piccola cinecittà a Udine

Uno dei set principali è stato allestito all’ex ospedale psichiatrico di via Pozzuolo, trasformato in una piccola Cinecittà a Udine, dove sono stati ricostruiti diversi ambienti necessari per le riprese. La troupe rimarrà in regione fino al 5 agosto, concludendo le riprese a Trieste in Piazza Unità al Palazzo della Regione, che per esigenze di scena si trasformerà in una banca.

Una trama avvincente tra mistero e rivalità

La serie è ambientata in una piccola cittadina immersa tra i campi e la nebbia di pianura, dove vive una delle più grandi comunità Sikh d’Europa, da sempre in armonia con la comunità locale. Tuttavia, la scomparsa di due innamorati, Camilla Ruggeri e Manraj Singh, mina questo fragile equilibrio, scatenando una sequenza di eventi drammatici. La carabiniera Laura Macchi, interpretata da Elena Radonicich, torna al suo paese natale per prendersi cura dell’anziano padre, il sindaco Antonio Macchi, e si trova a indagare su questo caso complesso.

Una regione di grande supporto

La Friuli-Venezia Giulia Film Commission – PromoTurismoFVG ha espresso la sua gratitudine verso tutte le persone e le istituzioni che hanno reso possibili le riprese della serie. Un ringraziamento speciale va al Comune di Udine, all’Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale (ASU FC), al Comune di Cividale, al Comune di Trieste e all’Ufficio di Presidenza della Regione Friuli-Venezia Giulia per il supporto ricevuto.

Il regista Cosimo Alemà

Il regista Cosimo Alemà ha iniziato la sua carriera nel mondo del cinema e della pubblicità come assistente alla regia, realizzando oltre 700 videoclip per artisti italiani e internazionali. Ha vinto numerosi premi in tutta Europa, tra cui il Promax e il prestigioso Key Director’s Award, affermandosi come uno dei registi più richiesti nel settore. Negli ultimi anni, ha dedicato il suo talento principalmente al cinema e alla fiction, portando la sua esperienza e creatività in “ESTRANEI”.

