La trasformazione dell’ex caserma Osoppo a Udine

Prosegue l’iter di riqualificazione dell’ex caserma Osoppo, situata nella città di Udine, grazie all’accordo di programma tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e il Comune. Questo progetto, denominato Experimental City, porterà alla creazione di nuovi spazi per uffici regionali, tra cui il Centro per l’Impiego e l’Organismo Pagatore Regionale. La convenzione, firmata a dicembre 2023, segna un passo significativo verso la rigenerazione urbana e l’efficienza amministrativa.

Finanziamenti e impegni per la ristrutturazione

La Regione si è impegnata a concedere al Comune un importo di 3,5 milioni di euro per la ristrutturazione della ex caserma. In cambio, il Comune si è impegnato a fornire alla Regione, entro la fine del 2025, spazi arredati per finalità istituzionali regionali, per una durata non inferiore a 25 anni e senza costi aggiuntivi. Questi spazi copriranno un’area minima di 1.500 metri quadrati.

Un centro per l’impiego all’avanguardia

Grazie a un finanziamento del PNRR di 4 milioni di euro, il nuovo Centro per l’Impiego sarà ospitato nello stesso stabile. L’assessore ai Lavori Pubblici, Ivano Marchiol, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica, ponendo le basi per la riqualificazione e l’allestimento degli uffici sui due piani dell’edificio, attualmente al grezzo.

Spazi e funzionalità dei nuovi uffici

Una volta completati i lavori, i nuovi uffici ospiteranno oltre 100 lavoratori, con una cinquantina di persone impiegate nell’Organismo Pagatore e oltre sessanta nel Centro per l’Impiego. Gli spazi disponibili, che precedentemente fungevano da magazzini e camerate, coprono circa 2.800 metri quadrati calpestabili.

L’Assessore Marchiol ha sottolineato l’importanza del progetto per la comunità locale, dichiarando: “Prosegue il lavoro del Comune nell’ambito della Caserma Osoppo, con la prima progettazione per l’allestimento degli uffici regionali. Un’attività che porterà a rivitalizzare l’intero quartiere grazie alla frequentazione di oltre un centinaio di lavoratori che frequenteranno l’area est ogni giorno”.

Dettagli delle strutture del centro per l’impiego e dell’organismo pagatore

Le sezioni dedicate all’Organismo Pagatore saranno dotate di spazi di lavoro, sale riunioni, sale per l’utenza esterna e sale d’attesa. La planimetria del Centro per l’Impiego, invece, sarà più complessa. Il centro di Udine, definito dal PNRR come un centro “large”, avrà spazi specifici come:

Area di accoglienza e indirizzo

Bacheche virtuali

Sala d’attesa ed emeroteca

Uffici front e back office

Sale riunioni

Aule flessibili per formazione o incontri

Laboratori training

Spazi per le pause

Play room

Innovazione sostenibile

Nel progetto di riqualificazione, oltre a pavimentazioni, infissi, impianti e la realizzazione degli spazi con destinazioni specifiche, è prevista l’installazione di un impianto fotovoltaico costituito da 120 pannelli da 430 Wp, per un totale di 51,6 kWp. Questa soluzione sostenibile contribuirà a ridurre l’impatto ambientale della struttura e a promuovere l’uso di energie rinnovabili.

