Campionati Nazionali giovanili: la UISP Cordenons si fa notare

Roma ospiterà tra pochi giorni l’evento clou della stagione agonistica per i giovani nuotatori italiani: i Campionati Nazionali Giovanili Estivi. La UISP Nuoto Cordenons sarà protagonista con tre talentuosi atleti della categoria “ragazzi”, pronti a dare il massimo per difendere i colori della società friulana e conquistare posizioni di prestigio. L’appuntamento si svolgerà nella prestigiosa piscina olimpionica del Foro Italico, una delle più rinomate d’Italia.

Gli atleti di punta

Lorenzo Vianello, classe 2008, si presenta all’appuntamento con un bagaglio di esperienze e ambizioni. Dopo un esordio promettente ai campionati invernali giovanili di Riccione, Vianello ha ottenuto il pass per competere in vasca lunga nei 200 farfalla e nei 400 misti. Con determinazione e tecnica affinata, il giovane nuotatore cercherà di migliorare i propri limiti personali e salire sul podio.

Un altro atleta che rappresenterà la UISP Cordenons è Pietro Romanin. Il giovane ranista di San Quirino ha già dimostrato il suo valore con un ottimo settimo posto nei 200 rana durante i campionati invernali. Ora, sulla lunga distanza, Romanin ha l’opportunità di consolidare e magari migliorare il suo piazzamento, confermando la crescita esponenziale vista durante tutta la stagione.

Infine, Giovanni Tess farà il suo esordio ai Campionati Nazionali, un traguardo importante per il giovane atleta del 2008. Dopo aver sfiorato la qualificazione in inverno, Tess sarà in gara in ben quattro specialità: 100 e 200 dorso, 200 misti e 100 farfalla. L’obiettivo per Tess è ambizioso, ma la sua determinazione e il talento dimostrato finora lasciano ben sperare.

Il commento del responsabile tecnico

Soddisfazione e aspettative sono alte anche per il responsabile tecnico Roberto Nadalin, che ha commentato con entusiasmo l’imminente evento: «Questo è l’ultimo e più importante test di una stagione lunga e impegnativa. Abbiamo visto una crescita costante non solo dei tre ragazzi qualificati per Roma, ma anche dell’intera squadra, come dimostrano le recenti gare regionali. L’obiettivo è chiudere l’annata con il massimo risultato possibile ai campionati italiani di categoria».

Verso il grande evento

I Campionati Nazionali Giovanili Estivi rappresentano un’opportunità cruciale per i giovani nuotatori della UISP Cordenons, non solo per mettere in mostra il loro talento, ma anche per confrontarsi con i migliori atleti a livello nazionale. Con un preparazione mirata e una stagione caratterizzata da progressi e sfide, l’aspettativa è alta. Gli appassionati di nuoto e i sostenitori locali sono pronti a fare il tifo per i rappresentanti di Cordenons, augurandosi che possano portare a casa risultati significativi.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook