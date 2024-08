Torreano, successo delle Notti del Vino ed elogio delle tipicità FVG

Le Notti del Vino, un evento che celebra la ricchezza enogastronomica del Friuli-Venezia Giulia. La tappa di ieri a Torreano ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti locali e ha messo in luce l‘importanza dei prodotti tipici regionali. L’iniziativa, supportata dalla Regione, ha lo scopo di valorizzare le peculiarità del territorio, dimostrando che le eccellenze non sono lontane, ma si trovano nelle piccole realtà locali.

Un’atmosfera incantata tra monti e nuvole

La serata, tenutasi in un luogo incantato tra i monti e le nuvole, ha offerto un’occasione unica di incontro tra i Sindaci delle Valli, del Cividalese e delle Città del Vino, oltre a rappresentanti di altri Comuni. Il vicegovernatore Mario Anzil ha sottolineato l’importanza di riscoprire le specialità locali, valorizzando i prodotti delle aziende del territorio e delle piccole imprese di trasformazione.

L’intervento del vicegovernatore Mario Anzil

Mario Anzil, vicegovernatore del Friuli-Venezia Giulia, ha enfatizzato come non sia necessario cercare lontano per trovare delle specialità enogastronomiche di alta qualità. “Grazie ai produttori locali e alle piccole aziende di trasformazione, il nostro territorio offre già tutto ciò di cui abbiamo bisogno”, ha affermato Anzil. L’evento ha testimoniato la vicinanza e il sostegno della Regione ai piccoli paesi, incoraggiando sia i turisti che i residenti a scoprire queste perle di bellezza.

La convivialità delle Notti del Vino

Il coordinatore Città del Vino FVG e assessore del Comune di Buttrio, Tiziano Venturini, ha presentato la serata che fa parte di una serie di 28 appuntamenti in 26 Città del Vino. Per Torreano, questa è stata la seconda esperienza che ha dimostrato quanto sia possibile creare momenti di condivisione e convivialità attraverso la collaborazione di molti.

La serata si è conclusa con un messaggio di positività e successo. “Organizzare eventi come questo”, ha detto Anzil, “dimostra che facendo le cose assieme, i risultati sono migliori e ci si diverte di più”. L’evento ha raccolto numerosi consensi e ha sottolineato l’importanza di valorizzare e promuovere i prodotti locali attraverso la collaborazione e la partecipazione comunitaria.

