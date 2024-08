Gabriele Facchettin, 17 anni, premiato per un gesto eroico a Trieste

TRIESTE – Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 7 agosto, il vice sindaco Serena Tonel ha consegnato un riconoscimento a Gabriele Facchettin, giovane bagnino di soli diciassette anni, per il suo coraggio e la prontezza di riflessi dimostrati durante un salvataggio in mare. L’incontro si è tenuto nel prestigioso Salotto Azzurro del palazzo comunale di Trieste, alla presenza dei genitori di Gabriele e del consigliere comunale Stefano Vatta, proponente del riconoscimento.

Un salvataggio straordinario

Durante il suo secondo giorno di lavoro al Bagno Ferroviario, Gabriele Facchettin ha salvato un giovane straniero dall’annegamento. Il turista si era ribaltato con la propria canoa nel tratto di mare prospiciente la spiaggia libera accanto allo stabilimento. La rapidità e la competenza di Gabriele sono state determinanti per evitare una tragedia.

Serena Tonel, che ha sostituito il sindaco Roberto Dipiazza impegnato in un imprevisto, ha espresso grande ammirazione per Gabriele: “Fa piacere sapere che a Trieste ci siano giovani così validi, preparati e dediti al proprio lavoro. La nostra città è visitata da molti turisti, e a volte alcuni di essi hanno poca dimestichezza con il mare. È importante sapere che siamo in buone mani.”

Riconoscimento comunale

Al termine dell’incontro, il vice sindaco ha consegnato a Gabriele un piccolo sigillo in bronzo e una pergamena firmata dal sindaco Dipiazza. Nella pergamena si legge: “A Gabriele Facchettin, giovane bagnino triestino, con stima e apprezzamento per lo spirito di servizio e l’abnegazione da subito dimostrati nel suo lavoro con il salvataggio di un turista in grave difficoltà.”

Un esempio per tutti i giovani

Il consigliere comunale Stefano Vatta ha voluto sottolineare l’importanza dell’atto compiuto da Gabriele: “È una soddisfazione che un ragazzo giovanissimo si sia reso protagonista di un atto così meritorio. Gabriele rappresenta un esempio di dedizione e coraggio per tutti i giovani della nostra comunità.”

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook