Salute, farmaco salvavita gratuito per i pazienti affetti da diabete

La Regione Friuli-Venezia Giulia ha recentemente approvato una misura di grande rilevanza per i pazienti affetti da diabete mellito. Attraverso un finanziamento di 95mila euro previsto per l’anno 2024, sarà garantita la fornitura gratuita di un farmaco salvavita ai pazienti diabetici residenti nella regione. Questa iniziativa rappresenta un passo avanti significativo nella cura delle persone affette da questa patologia.

Il farmaco salvavita

Il farmaco in questione è il glucagone, un medicinale utilizzato per il trattamento degli episodi di ipoglicemia grave. La particolarità di questa erogazione risiede nella formulazione del glucagone in polvere nasale, un formato che ne facilita l’uso in situazioni di emergenza. L’ipoglicemia severa, una delle complicanze più pericolose del diabete, può portare a gravi conseguenze se non trattata tempestivamente. Grazie a questa misura, i pazienti affetti da diabete mellito potranno avere accesso a un farmaco essenziale per la loro sicurezza.

Chi può accedere al farmaco

Il farmaco sarà disponibile per tutti i pazienti diabetici residenti in Friuli-Venezia Giulia che siano trattati con insulina e che abbiano superato i quattro anni di età. Per ottenere il glucagone gratuitamente, sarà necessario presentare una prescrizione rilasciata da uno specialista diabetologo presso le Aziende sanitarie regionali. Questa iniziativa si rivolge sia agli adulti che agli adolescenti e ai bambini affetti da questa condizione.

L’impegno della Regione per la salute dei cittadini

L’assessore regionale alla Salute, politiche sociali e disabilità Riccardo Riccardi ha sottolineato l’importanza di questa decisione, evidenziando come essa rientri in un più ampio piano di tutela della salute dei cittadini del Friuli-Venezia Giulia. L’obiettivo è quello di migliorare la qualità della vita delle persone affette da diabete, fornendo loro gli strumenti necessari per gestire efficacemente la malattia e prevenire episodi critici.

Un investimento per la sicurezza e la salute pubblica

Il finanziamento di 95mila euro destinato all’acquisto del glucagone rappresenta un investimento mirato a rafforzare la rete di sicurezza sanitaria nella regione. Garantire l’accesso gratuito a un farmaco salvavita come il glucagone è un segnale forte dell’attenzione che la Regione Friuli Venezia Giulia dedica alla salute pubblica e, in particolare, alla gestione delle patologie croniche come il diabete.

