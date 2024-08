Niente più parcheggi in molo IV, Russo: “La giunta senza un piano B”

Il consigliere regionale Francesco Russo (Pd) ha duramente criticato la Giunta Dipiazza per la gestione del cantiere a Molo IV a Trieste, che ha causato notevoli disagi a cittadini e turisti. L’inizio dei lavori per la creazione del parco lineare di Porto Vecchio ha portato alla chiusura del parcheggio, senza che fossero state predisposte soluzioni alternative.

Ritardi e mancanza di programmazione

Russo ha espresso indignazione per il fatto che l’amministrazione, pur sapendo da tempo dell’inizio del cantiere, abbia annunciato solo due giorni prima l’intenzione di cercare soluzioni alternative. La chiusura del parcheggio, che ha cancellato ben 480 posti auto, ha causato file interminabili e una grave carenza di spazi disponibili, con ripercussioni sia sui residenti che sui turisti.

Critiche alla Giunta Dipiazza

Nel suo intervento, Russo ha evidenziato una serie di promesse non mantenute dalla Giunta comunale, come la ricostruzione della piscina terapeutica e la riapertura del tram, fermo da otto anni. Ha anche sottolineato come l’ovovia, inizialmente annunciata, sia ormai vista come una barzelletta. Secondo Russo, la gestione del parcheggio di Molo IV è solo l’ultima di una serie di inefficienze che dimostrano una mancanza di programmazione e di attenzione verso le reali esigenze della città.

Concludendo la sua nota, Francesco Russo ha espresso un’amara constatazione: la Giunta Dipiazza sembra più interessata a fare propaganda che a risolvere i problemi concreti della città. Tuttavia, Russo ha ricordato che il tempo del “pensionamento” di questa amministrazione si avvicina, lasciando sperare in un futuro cambiamento.

