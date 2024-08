Trieste: investimento in via Giulia, 57enne in coma

TRIESTE – Un uomo di 57 anni, originario di Udine e residente a Trieste, è stato investito da un’auto mentre attraversava sulle strisce pedonali in via Giulia nella notte del 16 agosto. L’uomo è ora in coma e in gravissime condizioni. Il conducente del veicolo non si è fermato a prestare soccorso, fuggendo dal luogo dell’incidente.

Gli agenti della Polizia locale di Trieste hanno utilizzato le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona per identificare la vettura e la targa. L’auto, una utilitaria, è stata rintracciata nel quartiere di San Giovanni, mentre il conducente, un 45enne triestino, è stato interrogato e ha reso dichiarazioni spontanee.

Dinamica dell’incidente

L’investimento è avvenuto nei pressi del civico 53 di via Giulia, sulle strisce pedonali. La vittima è stata sbalzata sull’asfalto per circa dieci metri, riportando un grave trauma cranico. Quando i soccorsi del 118 sono giunti sul posto, l’uomo era incosciente e privo di documenti. È stato subito intubato e trasportato d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Cattinara, dove è attualmente ricoverato nel reparto di Terapia Intensiva.

Le conseguenze per il conducente

Il conducente, accusato di omissione di soccorso, rischia di affrontare ulteriori accuse, tra cui lesioni gravi o, nel peggiore dei casi, omicidio stradale se il 57enne non dovesse farcela. Le indagini, coordinate dal pubblico ministero Pietro Montrone, sono in corso per chiarire le circostanze esatte dell’incidente, compreso il motivo della fuga del pirata della strada.

Le prove e i dettagli dell’indagine

Le immagini delle telecamere di sorveglianza della Guardia di Finanza di via Giulia e altre posizionate nella zona del Boschetto sono state fondamentali per ricostruire il percorso dell’auto prima e dopo l’incidente. Gli agenti del Nucleo motorizzato hanno svolto rilievi nella notte e hanno rintracciato il veicolo del 45enne parcheggiato vicino a piazzale Gioberti, cuore del rione di San Giovanni.

Resta da chiarire cosa abbia spinto il conducente a fuggire, se si sia trattato di una distrazione, di uno stato alterato o di altre circostanze.

