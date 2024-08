Miramix: gioco didattico sulla biodiversità marina

L’Area Marina Protetta di Miramare ha lanciato un nuovo e affascinante gioco da tavolo che promette di coinvolgere grandi e piccini nella scoperta degli ecosistemi marini. Intitolato Miramix, questo gioco offre una possibilità unica per esplorare, tramite un’esperienza ludica, i vari ambienti marini e le sfide ambientali che li minacciano. La sua presentazione ufficiale avrà luogo durante le giornate del 31 agosto e 1 settembre, e sarà un’occasione imperdibile per tutti gli appassionati di mare e di giochi educativi.

Un’avventura eco-sostenibile

Miramix non è solo un gioco, ma un vero e proprio strumento educativo realizzato con un’attenzione particolare all’ambiente. Prodotto con il contributo della Regione Friuli Venezia Giulia, e sviluppato in collaborazione con White Cocal Press, il gioco si distingue per la sua eco-sostenibilità. Non contiene plastica e le confezioni sono realizzate in cellophane biodegradabile. Inoltre, è stato creato con carta certificata, un segnale chiaro dell’impegno verso una produzione ecologica.

Un gioco creativo e didattico

Grazie all’esperienza e alla passione dello staff didattico del WWF AMP Miramare, l’autore Diego Manna e le splendide illustrazioni di Giulio Quarantotto, Miramix si presenta come un piccolo gioiello del panorama ludico-educativo. L’obiettivo del gioco è quello di diventare custodi di un ecosistema marino, scoprendo carta dopo carta le varie componenti e gli organismi che lo popolano. I giocatori devono affrontare minacce ambientali come inquinamento, sovrapesca e specie aliene, offrendo così un’esperienza immersiva e istruttiva.

Prova gratuita e opportunità di partecipazione

Per chi fosse curioso di provare Miramix, ci sono diverse opportunità. Durante la Maker Faire, che si terrà il 31 agosto e il 1 settembre, sarà possibile testare il gioco gratuitamente allo stand di White Cocal Press in Piazza Unità. Gli orari di apertura saranno sabato dalle 14 alle 20 e domenica dalle 10 alle 18. Inoltre, domenica 1 settembre alle ore 17, il gioco sarà disponibile a bordo della Blue Panda, la barca a vela del WWF, ormeggiata in Molo Audace. In questo caso, è richiesta la prenotazione obbligatoria inviando una email a info@ampmiramare.it.

Un progetto educativo per le scuole

Miramix non sarà in vendita, ma sarà distribuito gratuitamente alle classi che parteciperanno a “Il mare sottosopra“, un progetto educativo gratuito per l’anno scolastico 2024/25. Questo progetto, rivolto alle classi V delle scuole primarie e alle scuole secondarie di I grado della regione, mira a avvicinare gli studenti alla biodiversità marina attraverso un mix di gioco, osservazione, interpretazione e creatività. Per i docenti interessati, sono ancora disponibili posti e tutte le informazioni possono essere trovate sul sito dell’AMP Miramare.

Accesso e disponibilità online

Per chi non potrà partecipare agli eventi di prova, Miramix è disponibile in versione print&play sul sito di White Cocal Press. I giocatori possono scaricare il gioco nella sezione “Giochi divulgativi” del sito www.bora.la e stamparlo comodamente a casa, continuando così l’esplorazione degli ambienti marini in modo pratico e interattivo.

Un eccellente strumento di divulgazione

Miramix rappresenta un eccellente esempio di come il gioco possa essere utilizzato per scopi didattici e divulgativi. Con la sua capacità di educare e divertire, questo gioco non solo offre un’opportunità per apprendere di più sugli ecosistemi marini ma contribuisce anche alla consapevolezza ambientale. L’Area Marina Protetta di Miramare e i suoi partner hanno creato uno strumento prezioso che unisce divertimento e educazione, e che promette di essere una risorsa preziosa per le scuole e le famiglie di tutta la regione.