Trieste – E’ stata approvata una nuova delibera dalla Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia, che introduce importanti novità per i Comuni del territorio in merito alla gestione delle risorse destinate a progetti finanziati da fondi statali o dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Con la recente decisione, si prevede di facilitare l’accesso alle anticipazioni di liquidità, un aiuto concreto che mira a sostenere gli enti locali durante la realizzazione di opere pubbliche.

Un fondo potenziato per sostenere gli investimenti locali

L’assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha annunciato che il nuovo fondo, approvato con la legge di assestamento di bilancio, prevede un incremento significativo rispetto ai finanziamenti inizialmente previsti. I Comuni del Friuli-Venezia Giulia potranno ora accedere a 12 milioni di euro in aggiunta agli 8 milioni già stanziati, per un totale di 20 milioni di euro. Questa misura è pensata per affrontare le difficoltà di liquidità che spesso ostacolano la realizzazione dei progetti infrastrutturali locali.

Vantaggi e modalità di accesso per i comuni

La delibera approvata oggi stabilisce le modalità e la modulistica necessaria per richiedere le anticipazioni di liquidità. Gli enti locali potranno richiedere un aiuto che copre fino al 50% del valore del finanziamento, estendendo il beneficio a qualsiasi contributo europeo o nazionale per gli investimenti, e non solo ai fondi del Pnrr. Questa novità amplia notevolmente la portata del sostegno e facilita l’accesso ai fondi anche per progetti che non rientrano strettamente sotto il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Un aiuto cruciale per accelerare i progetti

L’assessore Zilli ha sottolineato l’importanza di questa misura, spiegando che si tratta di una risposta concreta ai problemi di liquidità che possono rallentare i lavori in corso. «Con questo intervento, forniamo una boccata di ossigeno ai Comuni e acceleriamo i tempi di realizzazione delle opere», ha affermato. Questo approccio mira a garantire che i progetti infrastrutturali non subiscano ritardi e che le risorse disponibili siano utilizzate in modo efficace per lo sviluppo del territorio.

Tempistiche e procedura per la richiesta

La modulistica necessaria per le richieste di anticipazione di liquidità verrà pubblicata sul Portale Europa della Regione. Gli enti locali interessati dovranno presentare le loro domande entro il 15 novembre dell’anno in corso. È fondamentale che le amministrazioni comunali seguano attentamente le indicazioni fornite e utilizzino i moduli aggiornati per garantire una procedura di richiesta fluida e senza intoppi.

Un passo avanti per la regione

Questa nuova misura rappresenta un passo significativo verso il rafforzamento del supporto agli enti locali del Friuli-Venezia Giulia. La decisione di ampliare i fondi disponibili e semplificare le modalità di accesso aiuti a potenziare gli investimenti pubblici e a sostenere lo sviluppo infrastrutturale della regione. Con la pubblicazione della nuova modulistica e l’avvio delle richieste, i Comuni hanno ora l’opportunità di ottimizzare la gestione delle risorse e di avanzare con maggiore sicurezza nei loro progetti.

