La giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha recentemente approvato un assestamento di bilancio che prevede un significativo incremento delle risorse destinate al settore cultura. Questa decisione riflette l’importanza che l’amministrazione regionale attribuisce alla promozione e al sostegno delle attività culturali e artistiche sul territorio. Il vicepresidente regionale con delega a Cultura e Sport, Mario Anzil, ha illustrato i dettagli di questa importante iniziativa attraverso tre specifiche delibere.

Maggiori risorse per le sale teatrali

La prima parte dell’assestamento di bilancio riguarda il bando per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle sale teatrali. L’incremento di oltre 1 milione di euro sarà distribuito tra le sale teatrali piccole e medie. Le sale piccole, con una capienza fino a 300 posti, riceveranno 460.000 euro, mentre le sale medie, con una capienza compresa tra 301 e 800 posti, beneficeranno di quasi 640.000 euro.

Secondo Anzil, il finanziamento per le sale piccole permetterà di soddisfare le ultime dieci domande in sospeso, mentre per le sale medie l’intero plafond sarà sufficiente a coprire tutte le richieste. Non sono previsti finanziamenti per le sale più grandi, che avevano già ricevuto ingenti risorse negli anni precedenti. Questo approccio mira a garantire un equilibrio tra i vari livelli di struttura teatrale e a supportare le realtà che hanno maggiormente bisogno di interventi.

Sostegno ai teatri triennali e di rilevante interesse

L’assestamento di bilancio ha previsto anche 130.000 euro per i progetti triennali dei teatri che rientrano nel Fondo unico per lo spettacolo nazionale (Fus). Tra questi teatri, il Teatro lirico “Verdi” di Trieste e altri teatri di rilevante interesse culturale della regione vedranno un incremento significativo del loro finanziamento. Anzil ha sottolineato che, nel 2024, la Regione ha destinato oltre 5 milioni di euro ai teatri Fus, confermando il suo impegno a sostenere le istituzioni culturali di alto profilo.

Questi fondi aggiuntivi sono destinati a garantire una programmazione di alta qualità e a sostenere le attività artistiche che arricchiscono l’offerta culturale regionale. I teatri di rilevante interesse culturale, che svolgono un ruolo cruciale nella promozione della cultura e dell’arte, possono così pianificare con maggiore certezza le loro attività future.

Incentivi per festival e rassegne di spettacolo

L’ultimo intervento previsto dall’assestamento riguarda i festival e le rassegne di spettacolo dal vivo, che riceveranno un incremento di 315.000 euro per il triennio 2023-2025. Questo stanziamento è suddiviso come segue: 133.000 euro saranno destinati ai festival di spettacolo dal vivo, 61.600 euro alle rassegne, 93.000 euro alle stagioni musicali e coreutiche o alle attività concertistiche, e 26.800 euro ai concorsi musicali.

Questo incremento dei fondi ha lo scopo di sostenere e promuovere eventi che attraggono pubblico e valorizzano il patrimonio culturale locale. I festival e le rassegne rappresentano una componente essenziale della vita culturale della regione, offrendo opportunità di incontro tra artisti e pubblico e contribuendo a una vivace scena culturale

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook