Noemi in concerto al Palmanova Village

Il Palmanova Village si prepara a ospitare un evento straordinario che illuminerà l’estate friulana: il concerto acustico di Noemi, una delle voci più amate della musica italiana. Sabato 31 agosto alle ore 21:00, la cantautrice si esibirà in uno speciale live piano e voce, offrendo un’esperienza musicale intensa e indimenticabile. L’evento a ingresso libero è organizzato da FMedia events in collaborazione con Zenit/Azalea.it.

Un ritorno con “Non ho bisogno di te”

Noemi torna alla ribalta con il suo ultimo singolo, “Non ho bisogno di te”, un brano che esalta il rinnovamento e la fiducia in sé stessi. Pubblicato da Columbia Records/Sony Music, il pezzo unisce energia e influenze gospel, trasmettendo un messaggio di consapevolezza personale.

Un viaggio musicale versatile

La voce unica di Noemi ha conquistato il pubblico italiano in oltre 10 anni di carriera, spaziano tra pop, soul, R’n’B e blues. Con tre dischi d’oro e diciotto dischi di platino, ha collaborato con grandi autori italiani, inclusi Vasco Rossi, e ha partecipato a sette edizioni del Festival di Sanremo, presentando brani significativi come “Glicine”.

Il concerto di Noemi sarà accompagnato dall’apertura straordinaria dei negozi del Palmanova Village fino alle 23:00, mentre bar e ristoranti rimarranno aperti fino a mezzanotte. Un’opportunità per combinare l’amore per la musica con il piacere dello shopping e della buona cucina.

Un evento da non perdere

La performance acustica di Noemi al Palmanova Village è uno degli eventi più attesi dell’estate. Un’occasione unica per lasciarsi trasportare dalla musica in una cornice suggestiva e intima. L’appuntamento è per sabato 31 agosto: una serata che promette di essere memorabile.