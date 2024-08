Udine si veste a festa per Friuli Doc: il city dressing è in corso

Udine si prepara a festeggiare il trentesimo compleanno di Friuli Doc, il più grande evento enogastronomico della regione Friuli-Venezia Giulia. La città sta subendo una trasformazione per accogliere visitatori e residenti in un’atmosfera di festa e allegria. Gli allestimenti, conosciuti come city dressing, sono ormai in corso, portando vivacità e colore nelle vie del centro storico.

L’allestimento prende forma: la preparazione delle piazze

Gli allestimenti per Friuli Doc sono iniziati la scorsa settimana, con l’installazione delle prime strutture in piazza Venerio e piazza XX Settembre. Queste piazze, così come altre aree centrali della città, ospiteranno una varietà di attrazioni, esposizioni e stand enogastronomici dal 12 al 15 settembre. Nei giorni scorsi, l’attenzione si è spostata su via Cavour e via Mercatovecchio, che saranno il cuore pulsante di questa edizione 2024. Le tensostrutture, che daranno riparo a visitatori e standisti, sono ormai quasi tutte pronte, e la città si prepara ad accogliere migliaia di persone.

Il ruolo di koki: partner tecnico del city dressing

La ditta Koki, sponsor e fornitore ufficiale, ha il compito di dare vita al city dressing, ovvero la decorazione urbana che renderà unica l’atmosfera di Udine durante Friuli Doc. Con l’intento di festeggiare degnamente i trent’anni della manifestazione, Koki sta allestendo oltre 100 bandiere e stendardi che sventoleranno orgogliosi nelle vie del centro storico. Inoltre, sono già state affisse due maxi grafiche di 15 metri quadri su Porta Villalta e Porta Aquileia, punti strategici per l’accoglienza dei visitatori.

Segnaletica creativa: adesivi stradali e totem informativi

Per garantire una navigazione agevole e intuitiva tra i vari punti di interesse della festa, sono stati installati 70 adesivi stradali che guideranno i partecipanti verso le aree principali, gli stand e i palchi. Inoltre, lungo le strade di Udine saranno presenti sei nuovi maxi totem, offerti da Koki, in aggiunta ai 17 totem sandwich già utilizzati nelle edizioni precedenti. Questi elementi non solo forniranno informazioni utili, ma contribuiranno a creare un ambiente festoso e coinvolgente.

Le logge in festa: decorazioni iconiche

Anche i monumenti storici della città partecipano ai festeggiamenti. La Loggia di San Giovanni e la Loggia del Lionello sono state decorate con maxi teli che presentano la nuova grafica di Friuli Doc, rinnovata per il trentesimo anniversario. Questi elementi decorativi aggiungono un tocco di eleganza e tradizione al city dressing, richiamando l’attenzione sia dei cittadini che dei turisti. Il palco principale di Piazza Libertà, centro nevralgico degli spettacoli e delle esibizioni, sarà allestito in modo speciale per questa edizione, promettendo un impatto visivo senza precedenti.

Un’atmosfera di gioia e condivisione

Con l’approssimarsi della data di apertura di Friuli Doc, Udine si veste di festa, pronta ad accogliere chiunque voglia partecipare a questa celebrazione delle eccellenze enogastronomiche regionali. Il city dressing, con le sue bandiere, grafiche e decorazioni, rende la città stessa parte integrante dell’evento, trasmettendo un messaggio di gioia, condivisione e allegria.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook