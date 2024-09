Udine alza il sipario: musica e teatro in scena al giovanni da Udine

UDINE – La nuova stagione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine è pronta a regalare emozioni con un ricco cartellone di musica sinfonica, prosa, opera, operetta e danza. La campagna abbonamenti per la 28ª Stagione è ufficialmente iniziata, con diverse fasi per garantire l’accesso a tutti gli appassionati di cultura. Ottobre sarà il mese in cui il sipario si alzerà su un programma variegato che promette di soddisfare i gusti di un pubblico eterogeneo.

Inizio di stagione con grandi nomi della musica sinfonica

Il 12 ottobre sarà una data da segnare sul calendario per tutti gli amanti della musica classica: l’inaugurazione della stagione musicale vedrà protagonista l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini, diretta dal celebre maestro Charles Dutoit. Questo evento segnerà il primo di una lunga serie di concerti che porteranno a Udine direttori d’orchestra di fama internazionale come Sir Antonio Pappano e Marc Minkowski. Tra gli ospiti illustri ci saranno anche prestigiose formazioni europee come la Chamber Orchestra e i Les Musiciens du Louvre, nonché solisti di talento come il pianista Michail Pletnëv e il violinista Francesco D’Orazio. Un appuntamento imperdibile sarà quello della sera di San Silvestro, con il ritorno della Strauss Festival Orchester Wien, pronta a incantare il pubblico con i suoi celebri valzer.

Una stagione di prosa ricca di volti noti

Accanto alla musica, il Teatro Nuovo Giovanni da Udine propone una stagione di prosa altrettanto accattivante, curata dal direttore artistico Roberto Valerio. Il cartellone spazia dai grandi classici come “Il fu Mattia Pascal” di Pirandello e “La Grande Magia” di Eduardo De Filippo, fino a commedie contemporanee con protagonisti volti noti della televisione e del cinema italiano come Ambra Angiolini, Franco Branciaroli, Neri Marcorè e Vanessa Incontrada. Gli appassionati di musical potranno godersi spettacoli come “Tootsie” e “Saranno Famosi – Fame”, che promettono di portare una ventata di freschezza e divertimento sul palco.

Opera, operetta e danza

Il balletto e l’opera sono altre colonne portanti della programmazione di quest’anno. L’attesissimo ritorno di Roberto Bolle è fissato per il 16 e 17 novembre, quando il famoso ballerino calcherà il palco con il suo spettacolo “Roberto Bolle and Friends”. A seguire, il Béjart Ballet Lausanne presenterà alcune delle sue creazioni più iconiche, inclusa la reinterpretazione del celebre “L’uccello di fuoco” su musiche di Stravinskij. Per chi ama l’operetta, il Teatro Nuovo offrirà produzioni classiche come “Il Pipistrello” di Johann Strauss e “Cin Ci Là” di Carlo Lombardo, garantendo serate di leggerezza e intrattenimento.

Lezioni di storia e lezioni di scienze

Non solo spettacoli tradizionali: il Teatro Nuovo Giovanni da Udine continua a investire nella divulgazione culturale con il successo delle Lezioni di Storia in collaborazione con Editori Laterza, e introduce quest’anno le Lezioni di Scienze. Questi appuntamenti esploreranno le vite e le opere di figure storiche e scientifiche di rilievo come Darwin e Einstein, nonché le grandi capitali della cultura mondiale. Queste iniziative si propongono di stimolare il pensiero critico e la curiosità intellettuale del pubblico, offrendo un’esperienza educativa unica nel suo genere.

Come abbonarsi: le quattro fasi della campagna

La campagna abbonamenti si svolgerà in quattro fasi distinte per soddisfare le esigenze di tutti gli spettatori. Si parte con le conferme dal 3 all’11 settembre, seguite dalle variazioni il 13 e 14 settembre. Gli ex abbonati che desiderano rinnovare il loro abbonamento avranno una finestra di prelazione il 17 e 18 settembre, mentre i nuovi abbonamenti saranno disponibili dal 20 settembre in poi. Questa struttura a fasi garantisce che tutti abbiano l’opportunità di assicurarsi un posto per la nuova stagione.

Un ringraziamento ai sostenitori del teatro

Il successo e la qualità della programmazione del Teatro Nuovo Giovanni da Udine non sarebbero possibili senza il supporto costante di sponsor e sostenitori. Un ringraziamento speciale va a organizzazioni come Fondazione Friuli, Confindustria Udine, e Danieli Group Spa, il cui contributo permette di mantenere vivo e vibrante il panorama culturale della città.

Il Teatro Nuovo Giovanni da Udine si conferma dunque come un faro di cultura e arte nel Friuli-Venezia Giulia, pronto a inaugurare una stagione ricca di emozioni, riflessioni e spettacolo.

Tutti gli aggiornamenti come sempre sono disponibili sul sito www.teatroudine.it

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook