80 opportunità di lavoro al recruiting day McDonald’s di Udine

Il 1° ottobre 2024 segna una data cruciale per chi è alla ricerca di un’opportunità lavorativa in Friuli-Venezia Giulia. Presso Palazzo Belgrado a Udine, si terrà una giornata di selezione organizzata dalla Regione in collaborazione con McDonald’s; l’evento è parte di un’iniziativa più ampia, promossa dal Servizio per il Lavoro, che da qui a dicembre prevede ben 18 appuntamenti su tutto il territorio regionale.

Un modello di successo per la Regione e le aziende

Secondo Alessia Rosolen, Assessore regionale al Lavoro, Istruzione, Formazione e Famiglia, il modello dei recruiting day si è dimostrato altamente efficace. Nel primo semestre del 2024, la Regione ha collaborato con 132 imprese per offrire quasi 2.000 posti di lavoro. Questo approccio non solo agevola i candidati nella ricerca di lavoro, ma permette anche alle aziende di trovare in tempi rapidi il personale qualificato di cui hanno bisogno.

Dettagli dell’evento

Il recruiting day dedicato a McDonald’s si svolgerà martedì 1 ottobre 2024, dalle 9.30 alle 10.30, a Palazzo Belgrado, situato in Piazza Patriarcato a Udine. L’evento si concentrerà sulla ricerca di 80 nuove figure professionali da inserire nei ristoranti McDonald’s della regione.

Le posizioni aperte, percorso di formazione e retribuzione

Le 80 posizioni aperte includono sia contratti part-time (da 24 a 36 ore settimanali) che full-time. In particolare, 50 di queste opportunità sono destinate al nuovo McDrive di Bagnaria Arsa, la cui apertura è prevista per metà ottobre. Le altre posizioni riguardano i ristoranti di Tavagnacco, Martignacco, Udine (Centro Studi e Viale Palmanova), Villesse e Monfalcone.

I candidati selezionati verranno inseriti in un percorso di formazione specifico per le mansioni che andranno a svolgere. L’inquadramento avverrà secondo il contratto nazionale del turismo, che garantisce una retribuzione proporzionata al numero di ore lavorative settimanali.

Come partecipare

Per partecipare al recruiting day, è necessario inviare la propria candidatura entro il 23 settembre 2024 attraverso il sito della Regione. Questa è un’occasione imperdibile per chi è alla ricerca di un lavoro dinamico e con possibilità di crescita nel settore della ristorazione.

