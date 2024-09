Truffa a Bertiolo: estorti 10.000 Euro a un’anziana

Una donna di 64 anni di Bertiolo è stata vittima di una truffa telefonica ben congegnata. Un uomo che si è presentato come un carabiniere ha chiamato la donna, affermando che suo marito era coinvolto in un grave incidente stradale e rischiava il carcere. Per evitare il peggio, ha detto che era necessaria una cauzione immediata di 10.000 euro.

La raccolta disperata di fondi

Preoccupata per la sorte del marito, la donna ha iniziato a raccogliere denaro e beni di valore. In breve tempo è riuscita a mettere insieme 6.000 euro in contanti e gioielli per un valore di 4.000 euro. Un presunto avvocato, inviato dal “carabiniere”, si è recato a casa sua per ritirare l’importo richiesto.

La scoperta dell’inganno

Dopo aver consegnato i soldi e i gioielli, la donna ha iniziato a sospettare. Quando ha verificato la situazione, ha scoperto che non c’era stato alcun incidente e che era stata truffata. I truffatori, che si erano presentati in modo convincente, erano ormai scomparsi.

La denuncia ai carabinieri

Realizzata la truffa, la donna ha immediatamente denunciato l’accaduto ai carabinieri. Le autorità hanno avviato le indagini per cercare di rintracciare i responsabili, ma al momento non ci sono tracce dei truffatori. I carabinieri avvertono la cittadinanza di prestare attenzione a simili tentativi di frode e di verificare sempre l’autenticità di chi richiede denaro o informazioni personali.