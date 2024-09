L’arrivo del mese di settembre porta con sé i primi segnali di cambiamento nel clima del Friuli Venezia Giulia. Dopo un’estate caratterizzata da temperature sopra la media, si apre un periodo di instabilità atmosferica che, secondo le previsioni, si intensificherà nei prossimi giorni. In particolare, si prospettano rovesci e temporali forti che potrebbero colpire soprattutto le zone di pianura e costiere della regione.

Le condizioni meteo di oggi

Per la giornata di oggi, mercoledì 4 settembre 2024, la situazione meteorologica mostra i primi segnali di cambiamento. Sulle zone montane e sulla fascia orientale della regione si prevede la possibilità di qualche rovescio o temporale di calore nel pomeriggio-sera. Sebbene la probabilità sia bassa, non si esclude la possibilità di temporali isolati anche su altre zone del Friuli Venezia Giulia.

Le temperature, nonostante i primi segni di instabilità, rimarranno elevate e sopra la media stagionale, mantenendo quel caldo persistente che ha caratterizzato l’estate appena trascorsa. La regione si prepara quindi ad affrontare una fase di transizione climatica, con un’attenzione particolare rivolta ai fenomeni temporaleschi che potrebbero verificarsi nelle prossime ore.

Allerta per temporali forti nelle prossime ore

La Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ha annunciato che è in fase di predisposizione un’allerta per temporali forti che interesserà in particolare le giornate di giovedì 5 e venerdì 6 settembre 2024. L’allerta riguarderà soprattutto la pianura e la costa, zone che potrebbero essere colpite da piogge localmente intense e temporali di notevole intensità.

Previsioni per Giovedì 5 Settembre

Giovedì 5 settembre sarà una giornata cruciale per l’evoluzione del meteo nella regione. L’arrivo di una saccatura atlantica determinerà il passaggio sul Nord Italia di un fronte temporalesco, accompagnato da un flusso di correnti umide da sud. A partire dal pomeriggio, e fino alle prime ore di venerdì 6 settembre, si prevede un aumento significativo della copertura nuvolosa con la formazione di rovesci e temporali diffusi su gran parte del territorio.

In particolare, i temporali potranno essere molto intensi su pianura e costa, dove si attendono le maggiori quantità di pioggia. In queste aree, l’accumulo di precipitazioni potrebbe risultare notevole, portando con sé il rischio di allagamenti e criticità idrogeologiche.

Venti moderati e possibili mareggiate

Oltre ai temporali, si prevede un incremento della ventilazione. In quota, soffierà un vento da sud moderato, mentre sulla costa si attende un vento moderato da sudest o nordest. Questo potrebbe favorire la formazione di mareggiate lungo le coste più esposte, rendendo le condizioni del mare particolarmente agitate.

Preparativi per affrontare l’emergenza

In vista delle condizioni meteo avverse previste, il Centro funzionale decentrato della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia sta lavorando per garantire una risposta tempestiva ed efficace. I cittadini sono invitati a prestare massima attenzione agli aggiornamenti meteorologici e alle indicazioni delle autorità locali. In particolare, si raccomanda di evitare le zone a rischio di allagamento e di limitare gli spostamenti non strettamente necessari durante le ore di maggiore criticità.

