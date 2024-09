Ater Udine annuncia l’attivazione di un nuovo servizio di call center a partire dal 10 settembre. Il numero unico dedicato sarà attivo al 0432 491111 e garantirà assistenza telefonica dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 18. Un’iniziativa volta a migliorare l’efficienza del servizio e a fornire un supporto immediato e personalizzato agli utenti, rispondendo alle loro richieste in tempi più rapidi.

Un risponditore automatico per indirizzare le richieste

Il sistema prevede l’uso di un risponditore automatico che, all’avvio della chiamata, consentirà di instradare l’utente verso il servizio più appropriato in base alle sue esigenze. Sarà possibile selezionare l’opzione desiderata in base al ruolo dell’utente, che si tratti di inquilino, aspirante inquilino o proprietario di immobili amministrati da Ater.

Grazie a questa suddivisione, il call center potrà fornire risposte rapide e precise, riducendo i tempi di attesa e migliorando l’efficacia del servizio. L’utente avrà la possibilità di ottenere assistenza sia per questioni amministrative, sia per richieste di pronto intervento o problematiche di natura tecnica.

Supporto e gestione ottimizzata delle segnalazioni

Il call center non si limiterà a fornire informazioni di base: in caso di richieste che non possono essere risolte immediatamente, gli operatori saranno in grado di raccogliere le segnalazioni e inoltrarle ai rispettivi uffici competenti. In questo modo, le problematiche verranno gestite con maggiore tempestività, assicurando un flusso di lavoro più snello all’interno dell’organizzazione.

Il nuovo approccio punta a garantire una riduzione significativa dei tempi di attesa per l’utenza, rispondendo così alle necessità di chi si rivolge ad Ater Udine, sia in termini di efficienza sia di professionalità.

Il portale dell’inquilino

Parallelamente al potenziamento del servizio telefonico, Ater Udine continua a sviluppare il Portale dell’inquilino, uno sportello digitale che permette agli utenti di gestire autonomamente una serie di pratiche direttamente online. Gli inquilini possono, attraverso il portale, monitorare la propria situazione contabile in tempo reale, verificando eventuali pagamenti o scadenze.

Questo servizio online si affianca al Portale bandi, attualmente in fase di sviluppo, che consentirà agli aspiranti inquilini di presentare domanda per l’assegnazione di alloggi direttamente dal sito web, evitando così la necessità di recarsi fisicamente presso gli uffici Ater. Grazie all’integrazione del call center, anche il supporto per questi servizi digitali sarà garantito con assistenza qualificata e tempestiva.

Dichiarazioni del presidente Michelutti

Giorgio Michelutti, presidente di Ater Udine, ha sottolineato l’importanza di questo nuovo servizio: “Con il call center attivo per 10 ore al giorno, siamo in grado di offrire un supporto continuo e più efficiente, risolvendo uno dei principali problemi segnalati dai nostri utenti, ovvero le fasce orarie limitate per contattare i nostri uffici.”**

Michelutti ha inoltre ribadito la centralità della riduzione dei tempi nei processi amministrativi: “L’obiettivo di Ater Udine è chiaro: vogliamo ridurre i tempi dei procedimenti amministrativi per offrire un servizio sempre più efficiente e rispondere alle esigenze dei nostri utenti in modo tempestivo.”**

Verso una gestione sempre più digitale

L’attivazione del call center e lo sviluppo del Portale dell’inquilino fanno parte di una più ampia strategia di digitalizzazione dei servizi promossa da Ater Udine. L’obiettivo è di ottimizzare la gestione delle pratiche e offrire agli utenti strumenti sempre più accessibili e flessibili, sia attraverso il supporto telefonico sia tramite soluzioni online.

Questo percorso di innovazione punta a migliorare la qualità del servizio offerto, garantendo al tempo stesso una maggiore vicinanza agli utenti e una riduzione delle barriere burocratiche, per una gestione più trasparente ed efficiente delle richieste.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook