Il meteo del weekend in FVG: bel tempo sabato, temporali e mareggiate domenica

Sabato 7 settembre: sole, brezza e qualche pioggia in montagna

Sabato 7 settembre il Friuli-Venezia Giulia godrà di una giornata stabile e piacevole grazie all’influenza di un promontorio anticiclonico. Sulla pianura e sulla costa, il cielo sarà prevalentemente poco nuvoloso o variabile, con temperature minime comprese tra i 16°C e i 19°C in pianura e tra i 21°C e i 24°C sulla costa. Le massime potranno toccare i 29°C. Tuttavia, nelle ore pomeridiane sulle zone montane potrebbe verificarsi qualche breve e isolata pioggia. I venti saranno a regime di brezza, creando un’atmosfera tranquilla e confortevole.

Domenica 8 settembre, peggioramento in arrivo

Domenica 8 settembre la situazione meteorologica inizierà a peggiorare. Durante la giornata, il cielo sarà variabile o nuvoloso con la possibilità di rovesci sparsi, mentre lungo la costa soffierà un vento da sud-est moderato. Le temperature rimarranno stabili con minime tra i 17°C e i 20°C in pianura e tra i 21°C e i 24°C sulla costa. Le massime raggiungeranno i 29°C. In serata, però, si prevede un peggioramento significativo, con l’arrivo di temporali abbondanti e intensi, specialmente nella notte. Il forte Libeccio potrebbe causare mareggiate lungo la costa, rendendo la serata particolarmente pericolosa per chi si trova sul litorale.

Un weekend che inizia sereno, ma finisce con temporali

Il weekend del 7 e 8 settembre sarà caratterizzato da un sabato di bel tempo e brezza leggera, seguito da una domenica più incerta con temporali e forti venti in arrivo verso sera. Si raccomanda prudenza, soprattutto lungo la costa domenica sera, per via del rischio di forti mareggiate.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook