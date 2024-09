L’APU è ancora un cantiere, ma la squadra sta prendendo forma

UDINE – L’APU Old Wild West Udine archivia al terzo posto l’8o Memorial Pajetta con una sconfitta al supplementare con Verona (84-93) e con una vittoria con Orzinuovi (80-68).

Al di là del risultato, che conta relativamente, cosa hanno detto i due match del Carnera? Che la squadra di coach Vertemati ha ancora su il cartello di “lavori in corso” e non potrebbe essere altrimenti, visto che il campionato inizierà solo il 29 settembre contro Rimini.

Nel team friulano, ci sono giocatori che, alle prese con i “carichi” della preparazione precampionato, non hanno ancora quella brillantezza che ci aspetta da loro (uno tra tutti: il playmaker Hickey) e, per quanto riguarda il gioco della squadra, ci sono cose buone che già si vedono ed altre sulle quali bisogna ancora lavorarci sopra.

Per quanto riguarda questi ultime, il gioco sotto canestro, inteso sia come rimbalzi sia come canestri da vicino, che era forse il tallone d’Achille principale della scorsa annata, è ancora da sviluppare. Vero che tra i bianconeri mancava ancora una volta il centro Pini, tenuto precauzionalmente a riposo, ma con Verona Udine ha perso la lotta a rimbalzo (46-35) e trovato pochi canestri da sotto. In quel settore, ci si aspetta qualcosa di più dalla nuova ala americana Johnson, apparsa ancora poco inserita nel gioco nella partita con Verona, anche se ha fornito una migliore prestazione nel secondo match con Orzinuovi che però aveva diverse assenze, anche tra i lunghi.

Per quanto riguarda gli aspetti positivi, si è già vista all’opera una difesa di squadra difficile da superare ed una buona circolazione di palla, come testimoniato anche dall’alto numero di assist smazzati dai bianconeri: 16 con Verona e 20 con Orzinuovi. Tra i singoli, la nuova guardia Ambrosin è forse il giocatore che sta impressionando di più in questo precampionato, mostrando una grande capacità realizzativa sia da fuori che da vicino a canestro.

Le prossime tappe di avvicinamento al campionato prevedono altri test amichevoli per i bianconeri: giovedì 12 settembre è in programma a Mestre un’amichevole contro la squadra locale militante in serie B, mentre mercoledì 18, a Spilimbergo, si terrà un’interessante amichevole con la squadra di Cento in cui milita l’ex Nobile.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook