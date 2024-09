Dal 2015, ‘Parole a Colazione’ continua a conquistare il pubblico del Friuli

La rassegna letteraria “Parole a colazione”, organizzata dal Comune di Rivignano Teor, continua a raccogliere consensi, confermandosi come un evento di riferimento per la cultura e la promozione territoriale in Friuli-Venezia Giulia. Con il suo format unico, che unisce la presentazione di libri alla colazione in dimore storiche, l’iniziativa ha visto crescere costantemente il pubblico, raggiungendo centinaia di partecipanti.

Un format innovativo, cultura e territorio a braccetto

L’innovazione di “Parole a Colazione” risiede nella sua formula: ogni incontro si svolge la domenica mattina (qui il programma completo), in luoghi di grande interesse storico, culturale o naturalistico, molti dei quali affacciati sul fiume Stella. Un’occasione unica per scoprire le bellezze del Friuli attraverso eventi culturali. A rendere l’esperienza ancora più piacevole, la colazione offerta al pubblico, preparata con i prodotti delle aziende agricole locali della rete “Terre del Friuli-Venezia Giulia”.

Una partnership vincente con la Regione

La rassegna, nata nel 2015, ha trovato un solido alleato nella Regione Friuli-Venezia Giulia, che sostiene l’iniziativa con finanziamenti che, negli ultimi anni, sono cresciuti. Quest’anno, il contributo della Regione ha raggiunto 29.400 euro grazie al bando “Cultura e divulgazione umanistica”, oltre ai 5.000 euro provenienti dal bando del turismo.

Il vicegovernatore Mario Anzil ha sottolineato l’importanza di questo supporto, evidenziando come “Parole a Colazione” abbia saputo rilanciare un’attività culturale che rischiava di restare confinata a pochi appassionati, trasformandola in un appuntamento atteso da molti.

La stagione autunnale tra libri e musica

L’apertura della stagione autunnale, segnata da un temporaneo spostamento dall’incantevole Villa Otellio all’auditorium comunale a causa del maltempo, ha offerto al pubblico un evento di altissimo livello. Il programma ha incluso un concerto dell’orchestra Ventaglio d’arpe, diretta da Patrizia Tassini, e le esibizioni della cantante Giulia Della Peruta e del flautista Giorgio Marcossi.

A seguire, l’attesa presentazione del libro di Gianni Galleri, curata da Mauro Daltin, ha chiuso la mattinata in bellezza, confermando il connubio perfetto tra arte e letteratura che caratterizza questa rassegna.

Un’opportunità per valorizzare il territorio

Oltre a promuovere la cultura, Parole a Colazione si propone di valorizzare il territorio friulano, facendo conoscere le sue risorse paesaggistiche e agroalimentari. Un evento che ogni anno riesce a far dialogare tradizione e innovazione, conquistando sempre più appassionati.

Continua a leggere le notizie di Diario FVG e segui la nostra pagina Facebook