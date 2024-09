La 40ª stagione del Dialetto Triestino svelata da l’Armonia APS

TRIESTE – Venerdì mattina, 6 settembre, la Sala Giunta municipale di Trieste ha ospitato un evento di grande importanza per la cultura cittadina: la conferenza stampa di presentazione della 40ª Stagione del Teatro in Dialetto Triestino, organizzata da L’Armonia APS. Questa celebrazione segna un traguardo significativo per il teatro dialettale triestino e offre l’opportunità di scoprire le novità e i programmi della nuova stagione.

Il vicesindaco Serena Tonel ha aperto la conferenza sottolineando l’importanza di questo anniversario. “Presentiamo la nuova stagione del Teatro in Dialetto Triestino, una stagione importante perché l’Armonia Aps compie 40 anni,” ha dichiarato Tonel, mettendo in risalto il valore culturale di questo traguardo. Ha anche sottolineato l’affetto della città per l’evento, che è dimostrato dalla partecipazione e dal sostegno continuo della comunità. La Tonel ha colto l’occasione per esprimere l’orgoglio per i numerosi riconoscimenti ottenuti dalla compagnia, che hanno confermato l’eccellenza del teatro amatoriale dialettale e il suo ruolo cruciale nel mantenere viva la lingua e la cultura triestina.

Cambiamenti e nuove opportunità

Il presidente di L’Armonia APS, Paolo Dalfovo, ha annunciato le novità per la stagione 2024-2025, in particolare il trasferimento della sede principale al Tetrino Basaglia del Parco di San Giovanni. Questo cambiamento è stato necessario a causa dell’aumento delle tariffe e della chiusura del parcheggio del Teatro Silvio Pellico, che ha portato alla decisione di mantenere i biglietti e abbonamenti a prezzi popolari. Dalfovo ha spiegato che la scelta del nuovo teatro è stata fatta per garantire l’accessibilità economica degli spettacoli e per continuare a servire il pubblico con un’offerta culturale di qualità. Inoltre, è stato organizzato un servizio autobus dedicato in collaborazione con Trieste Trasporti Spa, che garantirà un collegamento diretto con Piazzale Gioberti durante gli spettacoli, facilitando così l’accesso al nuovo teatro per tutti gli spettatori.

Un programma ricco e variegato

Il direttore artistico Riccardo Fortuna ha presentato con entusiasmo il programma della nuova stagione, che prenderà il via il 19 ottobre e si concluderà a metà aprile. Il cartellone prevede 9 spettacoli in abbonamento e 6 fuori abbonamento, offrendo una vasta gamma di generi che spaziano dalle commedie ai classici, passando per autori contemporanei. Fortuna ha sottolineato l’importanza della collaborazione con artisti triestini e non, che arricchiranno ulteriormente l’offerta culturale della stagione. Ogni spettacolo è pensato per attrarre e coinvolgere il pubblico, offrendo una varietà di esperienze teatrali che spaziano dal divertimento alla riflessione, dalla tradizione alla modernità.

La tradizione del dialetto Triestino

Un aspetto distintivo della stagione è la produzione di spettacoli che celebrano il patrimonio storico e culturale di Trieste. Fortuna ha spiegato che l’obiettivo è presentare testi che, pur mantenendo la loro identità triestina, siano rilevanti e coinvolgenti per il pubblico moderno. La stagione offre una varietà di generi, inclusi testi originali e adattamenti di opere conosciute, che spaziano dalla commedia musicale alle produzioni originali che affrontano temi contemporanei. Questa programmazione riflette l’impegno di L’Armonia nel preservare e valorizzare il dialetto e le tradizioni triestine, offrendo spettacoli che non solo intrattengono, ma anche educano e sensibilizzano il pubblico sul patrimonio culturale della città.

I numeri della storia: un successo continuo

Dal 1984, la Stagione del Teatro in Dialetto Triestino ha prodotto 372 commedie, con un’impressionante cifra di 2.180 repliche e 458.150 presenze. Questi dati sono una testimonianza del successo duraturo e dell’apprezzamento del pubblico per il teatro dialettale. L’elevato numero di presenze dimostra quanto il teatro dialettale sia radicato nella cultura triestina e quanto continui a attrarre spettatori appassionati, dimostrando l’importanza e l’impatto di questo evento culturale nella vita della città.

Dettagli e abbonamenti per il nuovo anno

La Campagna Abbonamenti 2024-2025 è ora aperta, offrendo diverse opzioni per soddisfare le esigenze del pubblico. I biglietti per le commedie in abbonamento sono disponibili a €12,00 (intero) e €10,00 (ridotto), mentre gli abbonamenti per l’intera stagione costano €76,00 (intero) e €64,00 (ridotto). Inoltre, i giovani e gli over 65 possono usufruire di sconti speciali, e i clienti di Banca Mediolanum possono beneficiare di tariffe ridotte estese a tutte le fasce d’età. I biglietti e gli abbonamenti possono essere acquistati anche online attraverso il portale di Ticketpoint, rendendo l’acquisto comodo e accessibile a tutti. La riconferma dei posti a turno fisso della passata stagione deve avvenire entro il 4 ottobre, per garantire la continuità e la comodità per gli spettatori abituali.

Un’occasione per celebrare e innovare

La 40ª Stagione del Teatro in Dialetto Triestino non è solo una celebrazione di un traguardo importante, ma rappresenta anche un’opportunità per continuare a valorizzare e promuovere il patrimonio culturale triestino. Con una programmazione ricca e variegata, che spazia dalla tradizione al contemporaneo, il teatro dialettale triestino si prepara a offrire un’altra stagione di divertimento, cultura e passione. Questo evento continua a essere un pilastro della cultura locale, e L’Armonia APS è pronta a celebrare il proprio storico traguardo con entusiasmo e dedizione. La nuova stagione promette di essere un successo, mantenendo viva la tradizione del dialetto e offrendo nuove esperienze e emozioni al pubblico. Con spettacoli che spaziano dai classici alle produzioni originali, il Teatro in Dialetto Triestino si conferma come un’importante espressione della cultura cittadina, capace di unire generazioni e celebrare l’identità triestina attraverso il teatro

